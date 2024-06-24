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超千家“小巨人”企业将获财政奖补支持

2024年06月24日05:34 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京6月23日电  （记者汪文正）日前，财政部、工业和信息化部印发《关于进一步支持专精特新中小企业高质量发展的通知》提出，2024年至2026年，聚焦重点产业链、工业“六基”（基础零部件、基础元器件、基础材料、基础软件、基础工艺和产业技术基础）及战略性新兴产业、未来产业领域，通过财政综合奖补方式，分三批次重点支持“小巨人”企业高质量发展。2024年首批先支持1000多家“小巨人”企业，以后年度根据实施情况进一步扩大支持范围。

　　中央财政资金将从三方面支持重点领域的“小巨人”企业：支持企业围绕打造新动能、攻坚新技术、开发新产品加大科技创新投入，不断夯实企业立身之本；支持企业围绕强化产业链配套能力提升协作配套能力，不断夯实产业基础支撑；支持地方探索对专精特新中小企业培育赋能，不断夯实服务体系。

　　奖补标准方面，新一轮专精特新中小企业奖补政策拟沿用此前标准，即按照每家企业连续支持3年、每家企业合计600万元测算对地方的奖补数额。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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