本报记者 李中文 刘军国

万丰钻石电动飞机eDA40充电20分钟可以续航90分钟，与传统活塞式飞机相比，运营成本可降低40%以上。图为eDA40成功试飞。

万丰集团供图

万丰航空小镇。

万丰集团供图

万丰集团技术人员在调试新下线的飞机。

章永涛摄

在浙江绍兴天姥山下、沃洲湖畔，有一个“志在蓝天”的小镇——新昌县万丰航空小镇。这片占地3.1平方公里的土地，融合了诗画江南的无穷韵味，见证了万丰奥特控股集团（以下简称，万丰集团）推动通航科技创新和产业发展的不懈努力及取得的突出成就。作为该航空小镇的建设方，万丰集团在国家有关部门和当地政府等大力支持下，矢志不渝投身通航产业，经过10年奋力拼搏，不仅成长为中国通航产业和低空经济领域的佼佼者，而且成为国际知名的通航企业。

5月下旬的一天，本报记者一行来到万丰航空小镇实地探访。我们一下车，就看到宽阔的停机坪上停放着各式通航小飞机，如同列队的士兵，整齐划一，只需指挥塔台上一声令下，即可飞上蓝天，带着乘客尽情领略谪仙人李太白“一夜飞度镜湖月”的梦中胜境。

捷足先飞 超前布局

研发制造是通航产业链的核心，万丰航空小镇拥有通用飞机总装生产线，这是其一大鲜明特色。在位于小镇西北角的飞机制造车间，高度自动化的生产流水线正高速运转，一派繁忙的景象。在宽阔的机库里，新下线的钻石DA40飞机整齐地排列着。舒展的机翼、耸起的机尾、通体白色的机身、通透明净的玻璃窗，它们像一件件精致的艺术品静静地陈列在那里，尽显工业设计之美、现代航空科技之美。

“自2020年起，我们的钻石飞机销量一直稳居全球第二。”万丰集团董事长陈滨告诉记者，“这个骄人的业绩，源自我们10年前进行的酝酿谋划和落子布局。”

万丰集团起家于汽车产业，到2014年已经成为铝轮毂和镁合金产业的全球知名企业。“企业要突破发展天花板，必须向更高端的产业链、价值链进军”，成为当时万丰集团领导层的共识。

虽然方向明确了，但是具体突破口在哪儿呢？万丰集团领导层在市场调研中注意到，中国的国土面积比美国略大，但通航机场数量还不到其百分之一，中国通航产业空间巨大，蕴含无限机遇。

“未来，飞机会像汽车一样，进入千家万户”，万丰集团董事局主席陈爱莲当时就作出了这样的预判。“我的预判是基于市场调研分析，更是基于对国家政策红利的准确预期”，陈爱莲回忆说，2010年，国务院、中央军委印发《关于深化我国低空空域管理改革的意见》，提出了2011—2020年中国低空空域管理改革的总体目标、阶段要求、任务分工和落实措施。这实际上打响了起跑低空经济赛道的发令枪。

2014年6月，万丰集团正式成立航空项目组，开始深入考察全世界优秀的通用航空企业，着手进行通航产业布局。

2015年，万丰集团并购加拿大DFC航校，迈出航空工业海外并购计划的第一步。此后，万丰集团在捷克成立了飞机设计研发平台，并收购了多款捷克轻型运动飞机的知识产权。

随后，万丰集团又花了3年时间，将通用飞机制造领域的百年老店、位列世界前三强的通用飞机制造商钻石飞机工业公司收入囊中。经过10年的持续投入，万丰集团以飞机整机及关键零部件制造为核心，逐步形成了集机场管理、通航运营、航校培训、低空保障、航空俱乐部等于一体的通航全产业链发展模式，具备了制造应用场景更多、技术更为复杂的固定翼通用飞机的能力，掌握了设计、制造、研发、销售等专业平台，为企业的强劲发展打下了坚实基础。

低空经济作为新质生产力的代表，具有产业链长、科技含量高、辐射面广、带动性强等特点。“发展低空经济，是党和国家实施的重大战略，为中国企业推动产业升级、抢跑新兴赛道，领跑行业发展，提供了重要机遇。”陈滨表示。

在万丰集团带动下，越来越多的中小民营企业努力抢抓低空经济发展风口，积极布局、主动融入低空经济产业链，形成了一批低空经济关键零部件供应企业。值得一提的是，以万丰航空小镇为依托，近年来，零零智能无人机生产基地、北京航景创新科技有限公司年产400至500架无人直升机、浙江极目机器人科技有限公司年产5000架无人机项目等一批低空经济项目在新昌“开花结果”，极大地带动了当地通航制造业的发展。

“有政策激励，有政府支持，有实实在在的发展红利，我们才能够培育起大中小协同发展的企业集群，初步形成‘低空经济产业需要什么，就有什么’的良好产业链生态。”陈滨表示，下一步，万丰集团还要更多走出去，定期组织接洽活动，畅通信息渠道、搭建合作桥梁，引导支持产业链上的企业积极对接杭州、深圳等低空经济产业园区，承接创新转化和配套生产项目。

展翅高飞 国际领先

“这批飞机即将销往欧洲、北美、亚太和中东等地。”陈滨说，“目前，我们的订单排到了两年之后。”

关于在通航领域的整体布局和发展水平，陈滨介绍，万丰集团已设立飞机设计研发中心2个，生产基地4个；拥有18款机型和4款发动机的知识产权；能够制造拥有自主知识产权的飞机整机，累计销售飞机近6000架；在90多个国家和地区设置192个服务中心；成为全球研发能力领先、销售数量前三的活塞固定翼通用飞机制造商。

这些成绩的取得源于始终坚持“将科技创新作为企业发展的永恒主题”，陈滨告诉记者，万丰集团在行业内率先建立了国家级企业技术中心、院士工作站、博士后工作站，与中国科学院、中国工程院、中国汽车技术研究中心有限公司等开展长期产学研合作，并拥有轻型通用飞机浙江省工程研究中心。近年，万丰集团参与了30多项行业国际标准、国家标准的起草修订工作。

如果说发展低空经济，就是把道路建到空中去，那么最适合在这条天空之路上行驶的“车辆”就是eVTOL。

eVTOL中文全称是“电动和智能化垂直起降飞行器”。人们常将其通俗地理解为“飞行汽车”。由于具有纯电驱动、噪声低、性价比高、低成本、易维护、更安全、更环保等优点，eVTOL被视为低空经济的核心。

“eVTOL是目前低空经济领域最热门的赛道，是世界各国全力争夺的最重要的技术高地，也是我们发力低空经济的重要一步。”陈滨表示，在绿色、智能、垂直起降等方面，万丰集团有着丰厚的技术储备。

“复合翼、多旋翼、矢量控制等技术路线各有其特征，我们的eVTOL设计储备多种技术路线图，有效载荷2—7名乘员，航程200—500公里，可提供高效、可持续性新能源动力。”陈滨表示，凭借万丰集团多年来在“大交通”产业的深耕，还在环保达克罗涂覆、轻量化镁合金等领域积累了全球领先的技术优势。

在此基础上，万丰集团还将与全球某知名汽车主机厂共同成立合资公司，在eVTOL领域开展深度合作。万丰集团生产的电动通航飞机eDA40今年有望成为全球第一款商业化运行的电动飞机，eVTOL系列多款机型也会在不久的将来陆续推出。

全力稳飞 产业裂变

“直升机没有轮子怎么进机库呢？飞机上配备降落伞吗？这种小飞机能飞多高……”每逢周末，万丰航空小镇就会迎来一批批开展航空科普活动的小朋友。他们对飞机等各类飞行器充满好奇，对飞行、对蓝天有无限憧憬。很多成年人其实也一样，心怀翱翔蓝天的梦想，而梦想成真时，其欣喜与激动之情可想而知。

为了帮助更多人体验低空飞行，圆梦蓝天，同时也为了推广通用航空，万丰航空小镇积极发展低空旅游业，积极打造“空中唐诗之路”，推出了低空游览项目，以通航小飞机带游客环绕新昌县域上空，从空中视角，俯瞰城市山川河流等，获得全新的感官体验。这项服务赢得很多游客青睐，纷纷预约体验。

“每年有几千名游客来到小镇体验空中飞行。我们将空中游览业务与浙东唐诗之路文化旅游结合，以小型固定翼飞机和直升机为旅游交通工具，把位于天姥山、大佛寺、穿岩十九峰等景点分段串联起来，从高空展现‘千岩竞秀、万壑争流’的新昌山水人文美景，以空中视角展现千百年来的中国唐诗山水图。”万丰航空工业有限公司副总经理周玉贵表示。

近日，万丰通航与新昌县天姥山发展中心签署低空经济战略合作协议，携手探索更多低空经济应用场景。

一家是深耕通航产业多年的本地上市企业，一家是持续提升李白梦游地业态的景区。两者“牵手”，将进一步推广“通用航空+旅游”，共同推动浙江省低空改革开放和全域旅游新业态的实践和发展。

除提供空中飞行体验之外，小镇还开办飞行驾校。来自上海的吴先生酷爱飞行，报名在万丰航校学习。据悉，万丰航校是目前浙江省唯一一家涵盖固定翼、轻型运动类、正常类飞机体验飞行与飞行执照培训的通航公司。

“万丰机场跑道将从现在的600米延伸至1200米。”新昌县交通运输局党委书记、局长吕长军告诉记者，围绕万丰机场跑道改扩建工程，新昌未来将大幅增加驻场企业、停场飞机、作业飞行以及航校培训数量，组织开展更多航空运动赛事及“航空+文旅”活动，全力打造未来“低空之城”。

如今，万丰航空小镇被列入国家级空中游览基地、国家级通航产业综合示范区、国家级航空飞行营地，亮出了通航运营、观光旅游、航空运动、飞行体验、驾照培训的鲜明特色。

万丰航空小镇日益融入区域通航交通网络。这里已开通到舟山普陀山机场、建德千岛湖机场、东阳横店机场的航线。“期待开通更多低空航线，把万丰航空小镇升级、打造为低空短途航线枢纽，将来旅客可以从这里直飞周边更多城市，为人们提供更多出行便利。”周玉贵说。

采访结束即将离开之际，我们正好赶上一款新下线的钻石DA40飞机在开展飞行测试：碧蓝天宇下，一架飞机缓缓地、平稳地起飞，远方是起伏的、葱翠的丘陵。“我们要为人类出行方式提供更多选择，让生活变得更美好，让人与自然更和谐。”陈滨接受采访时说的这句话仿佛依然萦绕在耳畔。是的，万丰航空小镇虽偏居中国浙江的一个县城，但始终怀有变革人类出行的大梦想，历经10年努力奔跑，它已站上国际最前沿。我们有理由相信，在下一个10年，万丰航空小镇将成为国际通航科技创新和产业创新的一大策源地，助力更多人享有便捷的通航出行服务，实现遨游蓝天的梦想。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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