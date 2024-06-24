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陕西榆林加快发展煤化工产业

本报记者 龚仕建 张丹华
2024年06月24日06:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　一块煤炭，怎样“由黑变白”？

　　国家能源集团榆林化工有限公司车间里，穿过林立的高塔、星罗的储罐、交错的管廊，一车车黑色煤炭经过化学反应，变身为白色聚丙烯颗粒。从日用的奶茶杯、餐盒，到工业用的光伏胶膜、电池电解液，产品琳琅满目，这背后是陕西榆林市蓬勃发展的煤化工产业。

　　2021年9月，习近平总书记在榆林考察时指出，“榆林是国家重要能源基地，为国家经济社会发展作出了重要贡献”“煤化工产业潜力巨大、大有前途，要提高煤炭作为化工原料的综合利用效能，促进煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展，把加强科技创新作为最紧迫任务，加快关键核心技术攻关，积极发展煤基特种燃料、煤基生物可降解材料等”。

　　深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，榆林加快发展煤化工产业，推动煤炭产业转型升级。2023年10月，国家发展改革委、国家能源局批复同意创建榆林能源革命创新示范区。

　　榆林市区东北方向，神木神信循环经济产业示范园项目建设如火如荼。颗粒硅、硅锭、硅棒、硫黄、煤焦油、氨纶……示范园展示大厅里，摆放着15种形态各异的新材料，它们均由煤化工与盐化工耦合而成。

　　“这些新材料将被用来制作半导体、纺织品、涂料等终端产品，推动低附加值化工原料向高附加值精细化工产品转化。”神木神信新材料有限公司总经理李宁介绍。

　　日前，陕煤集团榆林化学有限责任公司的榆碳2井完钻，每年可将10万吨煤制甲醇过程中排放的二氧化碳，经过加压、干燥、再加压后，注入地下封存。“从源头减碳、中间降碳到末端固碳，我们的目标是每年捕集封存400万吨二氧化碳。”榆林化学有限责任公司党委副书记、总经理段立波说。

　　“通过延链、补链、强链，引导化工产品向精细、终端发展。”榆林市节能中心节能监测科科长孟小鹏说。目前，榆林市已建成3个现代煤化工产业集中区，形成了煤—甲醇—烯烃、煤—甲醇—醋酸、煤—乙醇等多条产业链。

　　聚焦煤化工关键环节和重大需求，榆林加快关键核心技术攻关：2022年8月以来，榆林中科洁净能源创新研究院引进30个科研团队，开展节能降碳等技术攻关；千吨级乙醇制乙烯中试项目等6个中试项目在榆横综合中试及示范基地落地，并同步推进4个产业化项目……

　　煤基生物可降解材料、煤基精细化学品……2023年，榆林转化煤炭1.49亿吨，现代能源万亿元级产业集群正在形成。“我们将持续推进煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展，助力煤炭产业绿色低碳转型，加快构建新型能源体系。”榆林市委书记张晓光表示。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月24日 01 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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