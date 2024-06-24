我国重复使用运载火箭首次10公里级垂直起降飞行试验成功
2024年06月24日06:07 | 来源：人民网－人民日报
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图为试验现场。
本报北京6月23日电 （记者刘诗瑶）6月23日，在酒泉卫星发射中心，我国重复使用运载火箭首次10公里级垂直起降飞行试验成功。本次试验是目前国内重复使用运载火箭最大规模的垂直起降飞行试验，也是国内自主研制的深度变推液氧甲烷发动机在10公里级返回飞行中的首次应用。火箭由中国航天科技集团八院抓总研制。
垂直起降回收是在火箭原有外形上进行改进，增加了返回控制系统、着陆缓冲系统等，使火箭一子级得以重复利用，降低人类进出太空的经济成本。
《 人民日报 》（ 2024年06月24日 01 版）
(责编：袁勃、赵欣悦)
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