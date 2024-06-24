本报记者 齐志明 胡婧怡 戴楷然

盛夏时节，黄渤海之滨，世界目光齐聚大连。

6月25日至27日，以“未来增长的新前沿”为主题的世界经济论坛第十五届新领军者年会（夏季达沃斯论坛），将在辽宁省大连市国际会议中心举行。这是时隔5年，夏季达沃斯论坛重回辽宁，第八次在大连举办。

届时，来自近80个国家和地区的1600余名政、商、学、媒体界代表，将围绕“全球新经济”“中国和世界”“人工智能时代的企业家精神”“产业新前沿”“对人进行投资”“气候、自然与能源的相互联系”等六大方向进行探讨，为激发世界经济发展新动能献计献策。

全力以赴筹备盛会，全方位做好服务保障

大连周水子国际机场贵宾厅内，梅兰竹菊等元素组合成的植物景观、对称摆放的巨大瓷器花瓶呈现出浓郁的中国风；地铁2号线会议中心站内，分别以“大连发展”和“达沃斯时刻”为主题的图文长廊展现着大连与达沃斯的“双向奔赴”……走在大连的大街小巷，迎接论坛的主题元素随处可见。

为承办好本届论坛，在国家发展和改革委员会牵头的部际协调小组和世界经济论坛指导下，辽宁省成立夏季达沃斯筹备工作领导小组，大连市成立筹备委员会，举全省全市之力呈现一届精彩纷呈的国际盛会。

节能降碳是本届论坛的热点议题。大连市坚持绿色办会、节俭办会理念，提高筹办工作的“含绿量”。大连夏季达沃斯论坛协调办公室工作人员王兆宝介绍，大连国际会议中心主会场采取“绿证”交易的方式实现场馆100%“绿电”供应。空调系统采用“海水源热泵”技术，通过海水进行制冷换热，有效利用可再生能源，节约电力。在保证论坛设计风格、保持高水准筹备工作基础上，对往届家具及场馆现存家具能用尽用，家具修缮部分占全部家具数量的1/3。

以文化为媒、深化人文交流是筹办工作的一大特点。在大连杂技团的排练大厅里，演员们正为论坛“大连之夜”文化晚宴紧张排练。“文化晚宴的节目策划和排练4月份启动，演员们每天都在加班加点练习。”大连文化产业集团艺术总监张荣荣说。

与国内61个口岸建立通关联系机制；强化餐饮住宿、场馆设施、交通组织等服务保障工作；招募培训600余名志愿者提供服务……目前，本届论坛安全保卫、城市管理、交通保障、医疗保障等方面的筹备工作有序推进，力求以细致、周到、贴心的服务喜迎八方来客。

“世界目光将再次聚焦大连，我们已做好充分准备。大连诚邀海内外各界宾朋共赴夏季达沃斯、共话合作发展、共谋美好未来。”大连市委副书记、市长陈绍旺说。

搭建对话交流平台，共谋开放合作发展

当今国际形势纷繁复杂，全球经济复苏乏力，气候变化、粮食和能源安全等全球性挑战不断增加。在此背景下，本届夏季达沃斯论坛的举办备受关注。

世界经济论坛相关负责人陈黎明说，如今国际社会面临复杂形势，更需要世界经济论坛这样的交流与对话平台，为各方在全球范围内开展合作与解决问题架起桥梁。

“推动世界经济复苏是各国面临的共同任务。各国应同舟共济、共谋发展。”本届夏季达沃斯论坛联席主席、南非工业发展公司董事长布西·玛布扎说。

高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》，推进中国—东盟自贸区3.0版谈判，推动加入《数字经济伙伴关系协定》《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》……面对逆全球化挑战，中国坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，深化同各方的贸易投资合作，积极维护全球产业链供应链稳定畅通，持续为全球发展注入新动力。数据显示，今年前5个月，我国货物贸易进出口总值17.5万亿元，同比增长6.3%；全国新设立外商投资企业21764家，同比增长17.4%。本届论坛上，中国将再次向世界宣示中国坚定推进高水平开放、持续推动经济全球化的决心。

新加坡国立大学东亚研究所高级研究员余虹表示，中国开放的大门越开越大、开放的水平越来越高，这对世界意味着更多机遇，有助于世界经济复苏。

本届论坛上，“让中国大市场成为世界大机遇”的议题将继续备受瞩目。国家发展改革委国际司司长潘江表示，本届论坛将让更多人了解中国式现代化的理念和实践，展现中国高水平对外开放的坚定步伐。希望通过夏季达沃斯这个平台吸引更多外资企业深耕中国市场，与世界共享中国式现代化的机遇。

挖掘未来增长的新前沿，探寻全球经济复苏之道

“当前世界正在经历深刻变革，论坛的召开具有重要意义。”陈黎明表示，发展是解决一切问题的关键，本届论坛将汇聚各方共识，围绕人工智能、生物技术、量子计算、能源转型等重要领域，推动世界经济稳步迈向更加平等、更可持续和更有韧性的未来。

——创新驱动，让科技创新惠及全球发展。

“当前，新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，人工智能、生物工程等前沿技术赋能千行百业，加速推动产业变革，创造社会福祉。”新氧集团董事长兼首席执行官金星认为，顺应消费升级趋势，广大企业要加强创新实践，增加优质产品和服务供给。

“产业数字化是科技创新的重要方面。平台和行业龙头企业要开放数字化资源能力，帮助传统企业和中小企业实现数字化转型。”汇通达网络股份公司总裁徐秀贤表示，公司为乡村门店研发了一体化的电商解决方案，让乡村门店经营管理更智能。

——绿色引领，共建美丽清洁的世界。

“新质生产力本身就是绿色生产力，广大企业要以绿色转型为驱动，助力全球可持续发展。”远景科技集团董事长张雷表示，目前，公司依托在风机、储能、动力电池、新型电力系统等领域的领先技术，携手越来越多的跨国企业推动能源低碳转型、低碳工业和绿色科技发展。

——互学互鉴、深化合作，为全球经济增长增添新动能。

“夏季达沃斯论坛构建了国际交往的高端平台，政产学研各方将借助论坛交换信息、互通有无、调剂余缺，达成更广泛、更深层次的合作，为全球经济发展找到更多方法与路径。”春华资本集团创始人、董事长胡祖六说。

《 人民日报 》（ 2024年06月24日 02 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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