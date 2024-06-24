本报记者 郭晓龙

夕阳西下，华灯初上，绚烂灯光勾勒出哈尔滨的璀璨与繁华。这座被誉为“冰城”的城市，不仅是冬季冰雪旅游的火热目的地，也是夏季避暑纳凉游的胜地。漫步在盛夏的松花江边，不仅能享受清凉浪漫的晚风，还能与夜色中的人间烟火撞个满怀！

徐徐江风吹来，在绚丽灯光的点缀下，一场视觉盛宴《遇见·哈尔滨》沉浸式演出在松花江上开演。

60分钟的演出以3艘千吨级“驳船”为载体，融合情景剧、歌舞、杂技、水上表演等形式，结合水幕、火秀、打铁花、激光等舞台特效，观众们沉浸体验了“冰城”的历史变迁，体验这座城市浪漫激情的独特气质。

看一场秀，爱一座城。“两个词概括：精彩、震撼！特别是水秀表演时，细细的水雾扑面而来，传来了独属于哈尔滨的夏日清凉。”来自重庆的游客庞献彬此前多次来过哈尔滨，这场演出给他留下了最深刻的印象，“周围是粼粼江水，背后是太阳岛景区，对岸就是繁华都市，梦幻的演出让我感受到这座城市的浪漫活力与热情豪爽！”

“希望通过打造这场演出，丰富哈尔滨的夏季旅游内容，使游客朋友们可以记住哈尔滨、爱上哈尔滨。同时冰雪大世界的梦幻冰雪馆也即将迎客，届时将形成夏季江上演出和室内赏冰乐雪的联动，助推哈尔滨旅游从‘一季火’到‘四季红’。”哈尔滨冰雪大世界股份有限公司市场营销部副部长孙泽旻说。

夏季的哈尔滨夜色迷人，松花江的夜景更令人向往，乘坐观光索道夜游松花江现在已经成为很多市民游客的必打卡项目。

横跨宽阔的松花江，伴着成群的江鸥掠过江面，感受流光溢彩的两岸景色，从高空70米的轿厢环绕式俯瞰，中东铁路桥、太阳岛、冰雪大世界以及繁华的城市风光尽收眼底，感觉整个城市都在脚下流动，新奇又震撼。

松花江观光索道副总经理付金祎介绍，景区还推出了升级打造的星空夜宴，吸引了不少游客前来体验。一边看松花江边的落日，一边在缆车里享受美食，主打一个浪漫惬意。

“我家已经快40摄氏度了，哈尔滨最高气温才20多摄氏度，还能在松花江上坐着缆车吃美食看夜景，太美好了！”张啸林带着家人从河南安阳一路北上，“尔滨”晴好宜人的天气令他记忆深刻。

满巷炊烟，一城灯火。除了美丽的夜景，哈尔滨还有号称能“馋哭隔壁小孩”的文旅美食地标——师大夜市。

从“逛吃”的涌动人潮中挤进师大夜市，街路两侧的美食琳琅满目，空气中到处弥漫着令人垂涎的香味。运气好时，还能欣赏体验弹古琴、吹糖人、画京剧脸谱等不定期举办的非遗文化及创意市集活动。

记者在这里看到，夜市里灯火通明，人声鼎沸，400余家热门小吃和小百货摊位在文兴街两侧依次有序排开，街边的大排档也坐满了大快朵颐的食客。

平价的小吃加上摊主诙谐的叫卖声，为师大夜市注入了浓浓的烟火气。源自各地的70多种特色小吃在这里汇集，成为哈尔滨人的“深夜食堂”、外地游客的重要打卡地。“一天1000多元的收入，怎么舍得停下来？”在师大夜市经营麻辣烫生意的王俊建一边忙活着手头的生意，一边招揽着路过的游客。据了解，目前师大夜市日均客流量已经接近2万人次。

从落日余晖到繁星点缀，城市里人群熙熙攘攘，感受着独属于哈尔滨夏季夜晚的热闹气息。

《 人民日报 》（ 2024年06月24日 06 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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