人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

哈尔滨夜游夜市红火，为城市消费增添新动能——

夏日“冰城”点亮夜经济（探访）

本报记者 郭晓龙
2024年06月24日06:08 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　夕阳西下，华灯初上，绚烂灯光勾勒出哈尔滨的璀璨与繁华。这座被誉为“冰城”的城市，不仅是冬季冰雪旅游的火热目的地，也是夏季避暑纳凉游的胜地。漫步在盛夏的松花江边，不仅能享受清凉浪漫的晚风，还能与夜色中的人间烟火撞个满怀！

　　徐徐江风吹来，在绚丽灯光的点缀下，一场视觉盛宴《遇见·哈尔滨》沉浸式演出在松花江上开演。

　　60分钟的演出以3艘千吨级“驳船”为载体，融合情景剧、歌舞、杂技、水上表演等形式，结合水幕、火秀、打铁花、激光等舞台特效，观众们沉浸体验了“冰城”的历史变迁，体验这座城市浪漫激情的独特气质。

　　看一场秀，爱一座城。“两个词概括：精彩、震撼！特别是水秀表演时，细细的水雾扑面而来，传来了独属于哈尔滨的夏日清凉。”来自重庆的游客庞献彬此前多次来过哈尔滨，这场演出给他留下了最深刻的印象，“周围是粼粼江水，背后是太阳岛景区，对岸就是繁华都市，梦幻的演出让我感受到这座城市的浪漫活力与热情豪爽！”

　　“希望通过打造这场演出，丰富哈尔滨的夏季旅游内容，使游客朋友们可以记住哈尔滨、爱上哈尔滨。同时冰雪大世界的梦幻冰雪馆也即将迎客，届时将形成夏季江上演出和室内赏冰乐雪的联动，助推哈尔滨旅游从‘一季火’到‘四季红’。”哈尔滨冰雪大世界股份有限公司市场营销部副部长孙泽旻说。

　　夏季的哈尔滨夜色迷人，松花江的夜景更令人向往，乘坐观光索道夜游松花江现在已经成为很多市民游客的必打卡项目。

　　横跨宽阔的松花江，伴着成群的江鸥掠过江面，感受流光溢彩的两岸景色，从高空70米的轿厢环绕式俯瞰，中东铁路桥、太阳岛、冰雪大世界以及繁华的城市风光尽收眼底，感觉整个城市都在脚下流动，新奇又震撼。

　　松花江观光索道副总经理付金祎介绍，景区还推出了升级打造的星空夜宴，吸引了不少游客前来体验。一边看松花江边的落日，一边在缆车里享受美食，主打一个浪漫惬意。

　　“我家已经快40摄氏度了，哈尔滨最高气温才20多摄氏度，还能在松花江上坐着缆车吃美食看夜景，太美好了！”张啸林带着家人从河南安阳一路北上，“尔滨”晴好宜人的天气令他记忆深刻。

　　满巷炊烟，一城灯火。除了美丽的夜景，哈尔滨还有号称能“馋哭隔壁小孩”的文旅美食地标——师大夜市。

　　从“逛吃”的涌动人潮中挤进师大夜市，街路两侧的美食琳琅满目，空气中到处弥漫着令人垂涎的香味。运气好时，还能欣赏体验弹古琴、吹糖人、画京剧脸谱等不定期举办的非遗文化及创意市集活动。

　　记者在这里看到，夜市里灯火通明，人声鼎沸，400余家热门小吃和小百货摊位在文兴街两侧依次有序排开，街边的大排档也坐满了大快朵颐的食客。

　　平价的小吃加上摊主诙谐的叫卖声，为师大夜市注入了浓浓的烟火气。源自各地的70多种特色小吃在这里汇集，成为哈尔滨人的“深夜食堂”、外地游客的重要打卡地。“一天1000多元的收入，怎么舍得停下来？”在师大夜市经营麻辣烫生意的王俊建一边忙活着手头的生意，一边招揽着路过的游客。据了解，目前师大夜市日均客流量已经接近2万人次。

　　从落日余晖到繁星点缀，城市里人群熙熙攘攘，感受着独属于哈尔滨夏季夜晚的热闹气息。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月24日 06 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
你好，年轻人的友趣
　　来了一场酣畅的飞盘运动，和兴趣伙伴玩了一轮两脚夹球比赛，体验了新奇的模拟机舱驾驶……6月22日一早，来自北京东城区委、北京海关、中金公司、中国航油、中建装饰集团、首都航空、人民网等单位的四十多位单身年轻人，一起参加了“你好友趣”平台在首都航空举办的首场线下活动，开启了一场兴趣社交。 将这些不同职业年轻人聚在一起的“你好友趣”平台，是人民网在今年5月正式推出的首款读书学习分享与线上兴趣社交产品。…
市场监管总局：反食品浪费国家标准实施有效率达94.4%
　　人民网北京6月22日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，日前，市场监管总局对反食品浪费标准实施情况进行了监测，推动相关标准落地见效。监测结果表明，反食品浪费国家标准实施有效率达94.4%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部