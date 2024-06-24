本报济南6月23日电 （记者魏哲哲）中华环保世纪行2024年宣传活动6月23日在山东济南启动。今年宣传活动的主题是“贯彻习近平生态文明思想，推动黄河保护法全面实施”。

在当天举行的启动会上，全国人大常委会办公厅有关负责同志介绍，本次宣传活动将深入学习贯彻习近平生态文明思想，紧扣全国人大常委会立法、监督、代表等重点工作，聚焦黄河流域生态保护和高质量发展，通过实地采访和调查研究，反映山东省在推进黄河保护法实施、加强黄河流域生态保护、推动生态文明建设方面取得的新成效。山东省人大常委会、省政府及其有关部门负责同志和全国人大代表在启动会上分别结合工作实际介绍了山东省在推动黄河流域生态保护和高质量发展方面的有关情况。

据了解，中华环保世纪行宣传活动从1993年开始举办，已经走过30多个年头，是我国生态环保法治宣传领域具有广泛影响力和社会关注度的重要品牌。此次宣传活动由全国人大常委会办公厅牵头组织，全国人大环资委、生态环境部、水利部等有关部门共同参与，人民日报、新华社、中央广播电视总台等中央主要新闻媒体和部分都市类媒体参与采访报道。

《 人民日报 》（ 2024年06月24日 06 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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