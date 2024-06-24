图为绥中36-1油田中心处理平台夜景。

中国海油供图

本报北京6月23日电 （记者冉永平、丁怡婷）中国海油23日发布消息，我国海上最大自营油田绥中36-1油田累计生产原油突破1亿吨，成为我国首个生产原油超亿吨的海上油田。

绥中36-1油田位于渤海湾北部，于1993年投产，高峰年产原油超500万吨，累计探明石油地质储量超3亿吨，目前拥有24座海上平台、545口油水井，日产原油超8900吨，是我国第一大原油生产基地渤海油田的主力油田。

中国海油天津分公司副总经理张春生介绍，1亿吨原油可供千万级大型城市人口使用约20年，对保障国家能源安全、推动国民经济发展、满足人民生活需要具有重要作用。

《 人民日报 》（ 2024年06月24日 06 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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