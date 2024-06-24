本报记者 屈信明

福建省福清市一家保险机构在石竹山景区向游客宣传保险知识。

卢 燕摄

保险业提供一系列组合保障产品及风险减量服务，助力重庆茶山竹海国家森林公园基础设施建设。图为公园景观。

陈科儒摄

乡村游、国潮热、夜经济，文旅市场亮点纷呈；本地游、周边游、传统民俗游，特色旅游颇受青睐……伴随文旅产业不断创新发展，百姓文化休闲、旅游出行选择日益多样，文旅消费市场持续火热。

促进旅游业供需两旺、更好发展，金融服务发挥着重要作用。保险业结合文旅产业需求创新多样化服务，助力相关经营主体降低风险负担、提升服务质量，同时为消费者提供愈加全面的保障，护航旅游业高质量发展行稳致远。

加大产品创新力度，为消费者拓展保障范围

山、河、湖、林、草、沙、冰，各种自然风光雄奇瑰丽；雄伟的宫殿、古老的寺庙、特色的民居、悠扬的牧歌，文化魅力引人入胜。依托丰富的文化旅游资源，西藏自治区成为八方游客的“心头好”。

端午假期，四川省成都市的刘先生与朋友到西藏游玩。“到高原旅游，既充满期待，也有对高原反应的顾虑。我们了解到，急性高原病医疗保险能提供针对性保障，旅行期间如果患急性高原病，可获得应急救援服务，就医治疗费用也能按保险合同进行赔偿。投保该保险一定程度上打消了我和朋友的顾虑，让我们安心踏上旅程。”刘先生说。

近年来，百姓旅游目的地选择越来越多样，游玩项目更加丰富、有深度。登山、漂流、潜水、滑雪等为消费者带来了新鲜的体验。同时，有的项目也存在一定风险。为了更好保障消费者人身财产安全，保险机构不断加大与旅行和高风险运动相关的保险服务创新力度。除了传统的旅行意外险，高原旅游保险、自驾游保险、高风险运动意外险等产品越来越丰富，在提供事后赔偿的同时，还积极拓展应急救援、医疗运送以及协助住院等服务。

针对游客关心的餐饮卫生、交通安全等，保险服务也提供针对性保障。例如，道路客运承运人责任保险为旅客在乘坐旅游客运车辆途中可能遭受的各类人身财产损失提供风险保障。甘肃天水麻辣烫近年来成为“打卡”热门，当地创新推出意外险产品“麻辣保”，更好保障游客前往品尝美食。

“与旅游相关的保险产品拓展保障范围、提升针对性，有利于为消费者提供更多选择，保障游客放心出行。”中国社会科学院保险与经济发展研究中心副主任王向楠说。

为提升旅游保险覆盖率、更好化解旅游矛盾纠纷，一些地方探索开展具有普惠性的保险服务。据了解，山东省威海市文登区为全域游客提供旅游安全公众责任保险，该保险由当地财政拨付专项资金投保，在一定时段，到文登区旅游的游客可获得相应的人身安全事故风险保障，无需自行办理投保手续。

“旅行相关的保险往往由游客或旅行社自愿出资投保。受风险保障意识、经济成本等影响，保险覆盖率相对有限。普惠保险项目通过政府主导、市场运作的方式，有效扩大了风险保障覆盖面，有利于更好发挥保险业参与社会治理的功能作用。”中国人寿集团旗下财险山东分公司相关负责人说。

“由政府出资购买旅游保险，减少了旅游企业与游客经济负担，同时发挥财政资金杠杆作用，提升旅游突发事件应对效能，优化旅游环境，助力旅游业高质量发展。”文登区区长单浩仁说。

助力经营主体减负担、添活力，优化旅游供给

在为消费者强化风险保障的同时，保险业结合文旅产业发展实际需要优化服务，助力旅游供给提质升级。

旅游服务质量保证金是由旅行社交纳的专用款项，对于保障旅游者权益具有重要作用，但是，交纳质保金也可能一定程度上挤压企业现金流。一些地方积极推动保险代替质保金，为企业减轻资金压力。

“今年，我们需要交70万元质保金。经过咨询，我们了解到可购买相关保证保险替代交纳质保金，费用支出大幅减少，能释放不少流动资金，有利于企业加大投入优化旅游产品。”天津友好国际旅行社有限公司负责人孙先生说。

天津金融监管局局长赵宇龙介绍，他们会同有关部门按“政府引导、市场运作、双向选择”的原则，积极推动旅游服务质量保证金履约保证保险试点。当旅行社出现适用质保金赔偿的情形时，由保险公司按照合同约定代为支付赔偿金，或垫付旅游者紧急救助费用。截至5月末，当地财险机构质保金保险服务累计为464家旅行社提供风险保障，减少资金占用1.01亿元。

减负担，更添活力。近年来，“国风”“国潮”等文化旅游产品持续走俏，“老字号”的品牌价值日益突显。重庆市渝中区“老字号”、非物质文化遗产等资源丰富。为了激发相关经营主体创新发展动能，重庆金融监管局指导保险机构为当地“老字号”商标打造综合服务保障体系，创新“老字号”商标集合保险，成为助力“老字号”企业知识产权创新运用、知识产权保护等的重要工具，更好支持企业推出更优质的文化产品。

湖北积极引导保险机构加大对旅游景区、旅行社、酒店、餐饮等领域的保险产品供给力度，助力相关企业降低经营风险；广西桂林鼓励保险机构大力发展面向旅游企业的融资类信用保证保险业务，积极开展营业中断和延迟取消类保险……在政策支持下，保险机构为相关企业提供愈加全面、坚实的风险保障，助力文旅产业实现更好发展。

此外，保险机构积极探索“保险+科技+服务”的模式，在风险减量服务上加大投入。

每年冬季，黑龙江省各类冰雪活动场地热闹非凡。当地有关部门积极引导保险机构为承保的景区景点提供风险减量综合服务方案，协助相关经营主体开展风险评估、教育培训、隐患排查等，增强企业安全经营的意识和能力。

炎炎夏日，重庆茶山竹海国家森林公园是当地消费者避暑纳凉的去处。为保障茶山竹海旅游基础设施高标准建设，当地保险机构为相关项目提供建筑工程一切险、第三者责任险等保险保障，在项目施工过程中，利用数字化风险识别技术，为客户及时识别、预警暴雨、洪涝等灾害风险，协助施工方做好防灾减灾，保障项目高品质完工、安全投入使用。

“风险减量服务是财险业助力文旅产业高质量发展的重要手段。”王向楠说，“保险+科技+服务”的模式创新，有利于提高旅游风险隐患排查治理能力，助力景点景区和活动场所降低经营成本、提升服务水平，更好保障消费者安全游玩。

更好发挥保险服务及保险资金对促进文旅产业发展的积极作用

专家表示，消费者对旅行的风险保障需求不断提高，未来应进一步加大政策引导力度，更好发挥保险服务及保险资金对促进文旅产业发展的积极作用。

加大产品创新力度，优化“一站式”服务。

业内人士表示，保险行业与文旅行业应加强沟通交流，结合文旅产业发展多样化保障需求，深入挖掘各环节可保风险，加大民宿经营责任险、文旅从业人员综合险、文物保护责任险以及艺术品、演艺、会展等领域的文化产业责任险等产品供给力度，深化保险保障与文旅场景融合。同时，保险业要运用风险管理经验优势和科技手段，不断加强风险减量服务。此外，及时研究文旅消费新趋势、新热点，优化产品保障设计与救助服务功能，更充分地满足消费者实际需要。

“有关部门可通过政府引导、市场运作的方式，鼓励开发涵盖食品安全、公共责任和财产损失等的一揽子保险，更好发挥保险在化解矛盾、补偿损失等方面的作用。”招联首席研究员董希淼说。

随着市场上旅行险产品不断丰富，不少消费者希望投保保障覆盖较为全面的个人综合性产品。一些保险机构顺应消费者需求，创新推出广泛覆盖“食、住、行、游”等各环节各场景风险的“一站式”旅游保险产品，为消费者提供更便捷的投保体验。

“‘一站式’保险服务比较省心。同时，保障范围越广、保障水平越高，保费也会相应增加。消费者可根据实际出行计划及自身偏好，选择合适的产品。”王向楠说，另一方面，消费者也要认真阅读保险条款，特别注意排除条款、免赔额等，避免保障缺失及可能的纠纷。对保险机构而言，应不断健全科学高效的查勘定损机制，优化承保理赔流程，提升理赔效率和服务水平。

此外，要更好发挥保险资金对文旅产业的支持作用。“鼓励保险资金投向世界遗产地文旅聚集区、全域旅游示范区等重点区域基础设施建设。支持探索全域旅游金融服务新模式，立足不同区域发展特色，制定差异化金融服务方案。”福建金融监管局有关负责人说。

《 人民日报 》（ 2024年06月24日 18 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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