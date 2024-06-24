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为科技创新注入更强金融动力（财经观）

吴秋余
2024年06月24日06:11 | 来源：人民网－人民日报
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　　实现高水平科技自立自强，离不开科技—产业—金融的良性循环，要全面提升金融机构和金融市场服务科技创新能力，加快建成与高水平科技自立自强目标高度适配的金融服务体系

　　

　　激励金融机构更大力度投早、投小、投硬科技，中国人民银行设立的科技创新再贷款正加速落地。近期，中国人民银行与科技部依托“创新积分制”评价，遴选了首批近7000家符合条件的企业，向21家全国性银行推送。各银行快速响应，迅速行动，首笔科技创新贷款近日已发放。目前中国人民银行与科技部正在组织开展第二批32万余家科技型企业创新积分评价，遴选企业名单推送给银行，为科技创新注入更强金融动力。

　　金融是推动科技创新和产业发展的关键力量之一，推动经济高质量发展，加快培育新质生产力，迫切需要引导更多金融资源流向科技创新和科技型企业。金融管理部门持续加强科技金融服务工作，设立支持科技创新的结构性货币政策工具，稳妥推动科创金融改革试验区建设，持续提升金融服务科技创新的能力和水平，不断畅通支持科技创新的金融血脉。数据显示，前5月，我国高新技术、“专精特新”、科技中小企业贷款余额分别为14.77万亿元、4.11万亿元、2.68万亿元，同比增长11.6%、15.9%、19.2%，增速均高于同期各项贷款增速，占各项贷款的比重进一步上升。与此同时，科创板、北交所建设和注册制改革深入推进，科创票据、科创公司债券发行规模持续扩大，我国已初步建成包括银行信贷、债券市场、股票市场、创业投资、保险和融资担保等在内，全方位、多层次的科创金融服务体系。

　　中国式现代化关键在科技现代化，加快实现高水平科技自立自强，离不开科技—产业—金融的良性循环。在当前国内外复杂多变的环境下，科技金融是金融支持实体经济的重要一环，对于推动经济社会高质量发展、增强综合国力、提升国际竞争力、增进民生福祉具有重要意义。必须看到，相较于一般领域的经济活动，科技创新复杂多元，不同科创主体和活动、科技型企业成长生命周期不同阶段，金融需求差异较大，需要统筹运用好股权、债权、保险等手段为科技型企业提供全链条、全生命周期金融服务。还要看到，科技创新投入大、周期长、风险高，单纯依靠创新主体自身，资本积累不足，积极性不够，需要金融业发挥自身优势，提升风险防控和资源配置能力，完善金融支持科创体系，持续激发创新资源从“裂变”走向“聚变”。

　　供需匹配，是畅通金融血脉的基础和前提。当前，金融有效支持全生命周期科技创新仍存在一些短板，科技创新的资金需求与传统金融供给方式存在一定程度的不匹配，必须加快完善金融支持政策体系和配套机制，丰富金融支持工具，全面提升金融机构和金融市场服务科技创新能力，加快建成与高水平科技自立自强目标高度适配的金融服务体系。一方面，要充分发挥银行业金融机构作用，引导银行根据不同发展阶段科技型企业的需求，针对性提供覆盖企业全生命周期的多元化金融服务。另一方面，要更好发挥资本市场作用，资本市场具有风险共担、利益共享机制，契合科技创新企业的“迭代快、风险高、轻资产”等特征，能够有效促进创新资本形成，赋能科技成果转化，要积极发展风险投资，壮大耐心资本，更好服务科技创新和新质生产力发展。

　　创新是引领发展的第一动力。进入高质量发展阶段，金融支持科技创新大有可为、空间广阔。开拓科技金融业务是金融机构实现转型发展的必然选择，金融机构必须加快业务调整和服务升级步伐，把握科技金融发展的重要机遇，努力在科技—产业—金融的良性循环中实现自身更高质量、更可持续的发展。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月24日 18 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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