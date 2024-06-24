王 观 李成一

“家门口就能开房租发票，不用专门跑一趟税务大厅，确实方便了不少。”近日，浙江省湖州市吴兴区织里镇居民庞先生来到税务部门设在织里童装城的“兴”税驿站，顺利开具了房屋租赁发票。

“织里童装城拥有摊位3500余个，每年房屋租赁发票开具、社保费缴纳等涉税（费）业务需求量巨大，设立‘兴’税驿站正是为了方便童装城内商户及周边纳税人缴费人，为其提供基础的发票代开、社保费缴纳、个税汇算申报、完税证明开具等高频涉税（费）业务辅导，在不太熟悉线上操作时可以来到附近的驿站，轻松解决涉税难题。”国家税务总局湖州市吴兴区税务局副局长毛瑛说。

今年的“便民办税春风行动”提出，进一步提升税费服务诉求响应，聚焦涉税涉费高频热点诉求，在高效响应纳税人缴费人诉求的同时，进一步紧贴企业群众实际需求，分类精准施策，着力打通办税缴费堵点卡点。各地税务部门探索将税费服务触角延伸到社区、园区、商圈，多渠道满足纳税人缴费人业务办理需求，提高涉税涉费诉求解决效率。

如何让服务不仅跟上来，还能持续提升服务质效？5月末，在江苏省南京市，当地税务部门打造的2.0版本税费服务驿站有了新升级。

“我们准备开一个汉堡店，本来以为新办流程很复杂，没想到税费服务驿站开到了街道的便民服务中心，方便我们‘一站式’办好新办登记等流程，全程只需十几分钟。”在南京市江宁区禄口街道经营汉堡店的胡先生说。

胡先生所说的是国家税务总局江宁经济技术开发区税务局为打造15分钟办税服务圈，设立的第七家税费服务驿站，也是当地第一家2.0版服务驿站。据了解，2.0版服务驿站新增设了专员进行现场辅导，同时扩大了部门合作联动范围，与便民服务中心、市场监督管理局建立起联动工作机制，实现新办登记、注销等高频事项一体办理，有效提升经营主体“高效办成一件事”的体验感。

“这里集税收宣传、咨询辅导、自助办税等功能于一体，还设有‘远程虚拟窗口’，能运用远程身份核验、音视频交互、资料在线传递等技术，实现线上远程协同办税。”国家税务总局江宁经济技术开发区税务局局长谢寒生说。据悉，在持续优化15分钟办税服务圈建设过程中，南京市税务部门还充分利用社会化资源深化政务融合，建立税银合作旗舰店“e税港湾”，与银行、社区、园区、商超等共建社会化税费服务网点，将便民办税服务进一步延伸至偏远地区和服务需求集中区域。

国家税务总局纳税服务司司长沈新国表示，2023年以来，税务部门优化升级税费服务诉求解决机制，构建起“总局统筹、省局主责、上下联动、分级负责”的税费服务诉求解决工作机制。下一步，税务部门将继续围绕“高效办成一件事”，重点聚焦办税缴费中的高频事项和纳税人缴费人反映的突出问题，深化拓展内外部协同配合，发挥税收大数据作用，以更大力度、更优举措提高“好办事”的便利和“办成事”的效率。

《 人民日报 》（ 2024年06月24日 18 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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