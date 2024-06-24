本报电 江苏省南通市公安机关优化完善“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，加强科技创新，建设保险反欺诈战略研判中心，深入研判、多警联合，成功侦办多起涉保险诈骗犯罪重大案件。去年以来，南通公安会同国家金融监督管理总局南通监管分局持续加大对新型保险诈骗打击力度，并与中国银行保险信息技术管理有限公司、飞鸟卫士等单位合作开发保险反诈骗人工智能大数据模型，对相关线索深入研判、多维分析，成功侦办“董某保险诈骗案”“221保险诈骗案”“111保险诈骗案”等多起保险诈骗犯罪重大案件。特别是“221保险诈骗案”被公安部列为督办案件，涉案金额高达2.7亿元，为全国办理保险中介诈骗犯罪提供了有益经验。

南通市公安局相关负责人表示，保险欺诈类违法犯罪本身具有一定的隐蔽性，其中人伤理赔类保险因具有较高的专业性，成为保险诈骗的一个新领域，对公安机关的打击和治理提出了新挑战。下一步南通公安将根据公安部、国家金融监督管理总局关于开展保险诈骗犯罪专项打击行动的要求，按照“破大案、打团伙、断链条、摧网络”的目标，重拳打击保险诈骗犯罪活动，全面筑牢南通金融稳定、经济发展的平安护盾。

（姚雪青）

《 人民日报 》（ 2024年06月24日 18 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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