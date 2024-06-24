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想要在保证产品性能的前提下实现降低成本，最可靠的途径就是大量技术创新

今年以来，我国商业航天发射捷报频传。作为中国航天事业的重要补充，商业航天已从初创期迈入快速发展期，凭借较为灵活多元的技术探索和创新实践，切实拉动了航天科技整体进步，服务于经济社会和百姓生活，为加快发展新质生产力作出重要贡献。

近年来，高频次、低成本的商业发射成为行业发展趋势。2023年我国共完成26次商业发射（含拼车和搭载），占全年发射的39%，成功25次，发射成功率达96%。随着越来越多火箭研发、卫星研制和数据应用的创新主体涌入，商业航天产业市场规模潜力巨大，进入前所未有的繁荣时期。但也要看到，当前国内商业航天发展仍存在一些问题和挑战，比如民营航天企业呈现出较为孤立、零散的状态，有些企业创新性不强，且不乏一些盲目跟风、急功近利等现象。

去年底召开的中央经济工作会议提出，“打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业”。如何进一步推动商业航天高质量发展，全行业应当更加理性思考、科学部署。

推动商业航天高质量发展，最重要在于加强关键技术的研发和攻关。

从科技创新发挥的作用来看，想要在保证产品性能的前提下实现降低成本，最可靠的途径就是大量技术创新。例如，通过工程技术优化，使得同样重量的卫星实现更高的拍照分辨率；通过火箭构型及捆绑技术创新，将火箭运载能力提升2至3倍等。面向未来，需进一步锚定可重复使用火箭技术、高性能卫星平台、高效推进系统等技术前沿，潜心研发，进一步降低发射成本、提高发射频率。通过科技创新将发射成本降下去，才能推动行业快速发展，从根本上降低大众进入太空领域的门槛。

推动商业航天高质量发展，需加强顶层设计，健全相关机制。近年来，我国对商业航天产业的扶持效应日益显现。要进一步部署和发挥顶层研究、统筹牵引的作用，引导全行业同向发力，出台更多有利于商业航天发展的政策措施，形成更加明确、稳定的监管政策和指导，为商业航天企业提供完善的法律和政策支持，真正激发商业航天创新主体的活力。

推动商业航天高质量发展，还需要依靠开放创新与合作。要推动产学研深度融合，促进高校、科研院所和企业形成产业创新联盟，充分发挥各自的优势，在前沿领域加强技术创新，实现资源共享和能力互补。

当前，商业航天已成为备受世界航天大国重视的战略性新兴产业，我国商业航天起步较晚，面临着全球快速发展的竞争压力。越是在这种背景下，越需要从业者保持定力，着眼长远，科学规划。

我国航天事业发展较早，航天从业人员基数庞大，人才基础雄厚。同时，我国幅员辽阔，有着全球最为丰富的市场需求和应用场景。相信只要坚定不移走科技创新道路，商业航天将迸发出更强大的活力，为加快发展新质生产力注入更多新动能。

《 人民日报 》（ 2024年06月24日 19 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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