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新型组合食品实现“米肉合一”

2024年06月24日08:30 | 来源：科技日报
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原标题：新型组合食品实现“米肉合一”

科技日报北京6月23日电 （记者马爱平）记者23日从中国肉类食品综合研究中心获悉，北京食品科学研究院未来食品研究团队成功研发鸡肉、猪肉系列米制品——鸡肉米、猪肉米系列食品。

细胞培育肉又称为生物培育肉、细胞培养肉等，是利用动物细胞体外培养的方式，控制动物细胞快速增殖、定向分化，收集加工而成的一种新型肉类食品，是合成生物学和食品生物制造的代表性成果之一。

“鸡肉米、猪肉米是细胞培育肉与大米、小米和紫米有机结合生成的一种组合食品。”中国肉类食品综合研究中心、北京食品科学研究院首席科学家王守伟介绍，该团队开发的鸡肉米、猪肉米系列食品，主要是利用鸡、猪肌肉和鸡、猪脂肪细胞贴壁生长的特性，将大米、小米及紫米进行预处理后作为支架，为猪、鸡细胞生长提供微环境，使细胞在其表面增殖和分化，最终形成的一种营养均衡和成分可控的组合食品。

鸡肉米、猪肉米在保留米中膳食纤维、碳水化合物、维生素和矿物质等物质的同时，补充了人体必需氨基酸，增加了动物蛋白，使其兼具米和肉的香味，营养更为丰富和均衡。“从外观看，鸡肉米、猪肉米与相应大米、小米或紫米无明显差异，但蒸煮熟化后兼具米和肉的香味。”王守伟说，未来，该技术可通过精准调控动物蛋白、必需氨基酸、膳食纤维、碳水化合物的含量，满足有特殊营养需求群体的个性化食品需求。

(责编：杨曦、陈键)
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