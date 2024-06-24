我国复用火箭10公里级垂直起降飞行试验成功
2024年06月24日08:30 | 来源：科技日报
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原标题：我国复用火箭10公里级垂直起降飞行试验成功
科技日报北京6月23日电 （记者付毅飞）记者从中国航天科技集团获悉，23日，我国重复使用运载火箭首次10公里级垂直起降飞行试验圆满成功。
这是目前国内重复使用运载火箭最大规模的垂直起降飞行试验，也是我国自主研制的深度变推液氧甲烷发动机在10公里级返回飞行中的首次应用，为2025年实施4米级重复使用运载火箭首飞奠定了坚实技术基础。
23日下午1时许，由航天科技集团八院抓总研制的重复使用运载火箭新技术验证箭在酒泉卫星发射中心点火起飞。箭体上升至约12公里高度后，中心发动机调节推力，火箭受控下降。在距离地面50米处，火箭的4条着陆腿展开，随后继续缓速下降，最终稳稳落在回收场坪，实现定点垂直软着陆。试验全程用时6分钟左右。
据悉，此次飞行试验采用了3.8米直径箭体，配置3台70吨级液氧甲烷发动机和全尺寸着陆缓冲系统。试验全面验证了3.8米直径箭体的垂直起降构型、大承载着陆缓冲技术、大推力强变推可复用动力技术、返回着陆的高精度导航制导控制技术以及健康监测技术。
其中，大承载着陆缓冲系统实现了国内首次“飞行锁定、空中展开、触地吸能”技术验证。大推力强变推可复用动力系统首次成功验证了多机并联深度变推液氧甲烷发动机与运载火箭总体匹配性。返回着陆控制系统具备全程自主在线规划和自适应干扰补偿能力，实现了强干扰下“双零状态”（高度、速度同时接近为零）的定点软着陆，达到国际先进水平。
此次飞行试验的成功，标志着我国重复使用运载火箭研制取得了重要突破。后续，研制团队将开展重复使用运载火箭70公里级垂直起降试验。
(责编：杨曦、陈键)
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