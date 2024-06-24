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为科学防汛装上“最强大脑”

2024年06月24日08:30 | 来源：科技日报
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原标题：为科学防汛装上“最强大脑”

◎本报记者 吴纯新 通讯员 秦建彬

近日，我国南方多地持续出现强降雨，多地发生洪涝和地质灾害。4月以来，广东省北江流域受极端天气影响，暴雨频繁侵袭，遭遇4轮强降水过程，平均雨量达到497.4毫米，创历史同期雨量之最，导致干支流均出现明显涨水过程，接连发生洪水。

“面对持续险情，智慧水利北江流域防洪联合调度系统及时、精准地提升了防汛‘四预’（即预测、预警、预演、预案）的能力，成为防汛抗洪科学决策的‘耳目尖兵’。”长江设计集团数智院副院长罗斌说，该调度系统基于长江设计集团WPD水利业务应用敏捷支撑平台（以下简称“WPD平台”）搭建，改变了以往“听汇报、拍脑袋”的会商方式，做到全过程“用感知数据说话、靠智能预演决策”。

在传统基层防汛工作中，气象、水文、水利、应急各部门都需将数据进行人工传递，会商时再逐个汇报数据情况，效率较低。WPD平台则利用多种数据源，通过数据融合技术将不同业务类型数据进行集成和综合分析，实时汇聚到防汛指挥中心，提供全要素信息支撑。

“及时预警保障人民生命安全，是基层防汛的痛点。”罗斌介绍，WPD平台通过组件化、组态化、流程化技术与防汛业务深度融合，能快速响应各种工程对象变化、业务功能变化和模型知识变化，实现“气象降雨—洪水预报预警—水工程调度预演—应急响应预案”全过程敏捷响应，为防汛提供分钟级高效决策支撑，提升基层防汛预警能力。

记者了解到，该平台的应用，有效支撑了广东省水利厅和北江流域管理局的会商决策，辅助水工程调令生成，统筹调度北江流域核心防洪控制断面石角站的洪峰流量，由百年一遇降至五十年一遇。基于该平台，北江洪水量级被控制在北江大堤安全泄量以内，避免了潖江蓄滞洪区的启用，有力保障了粤港澳大湾区和流域安全。

此外，WPD平台还在长江、汉江、淮河、海河、松花江等流域成功应用，助力三峡水利枢纽、丹江口水库、岳城水库等水利工程的防汛调度系统建设，让防汛工作变得更加精准、高效和智能，为人民群众的生命财产安全提供了坚实保障。

(责编：杨曦、陈键)
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