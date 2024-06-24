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地下盐穴化身“能源仓库”

刘园园
2024年06月24日08:31 | 来源：科技日报
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原标题：地下盐穴化身“能源仓库”

数千万年前形成的盐矿，经过开采后在地下形成一个个盐穴。如今，随着新型储能技术的发展，这些原本闲置的地下盐穴，正在化身为储存能源的巨型“仓库”。

作为世界首个非补燃压缩空气储能电站，截至目前，常州金坛盐穴压缩空气储能国家试验示范项目已顺利并网发电2周年，累计发电量超8600万千瓦时，调峰电量达2.5亿千瓦时。

近日，科技日报记者来到江苏省常州市金坛区，实地探访中国盐业集团有限公司（以下简称“中盐集团”）在这里开展的盐穴储气和盐穴压缩空气储能项目。

将天然气密封在地下1000米处

走进中国盐穴储气第一库——金坛储气库，只见地面上纵横排布着天然气管道，却不见高高矗立的储气罐。在这座储气库，天然气被储存在地下1000米左右的盐穴当中。

盐穴，是利用水溶开采方式在地下较厚的盐层采矿后形成的空腔。“如果把这些盐穴利用好，既可以节约投资和空间资源，产生一定的经济效益，又可以稳定地质结构。”中盐集团所属中盐盐穴综合利用股份有限公司副总经理谢卫炜介绍，盐穴的储气量比较大，最大的盐穴可以储存40万立方米天然气。

中盐集团相关负责人告诉记者，盐穴四周都是氯化钠晶体，可以承受十几兆帕乃至20兆帕的压强。不仅如此，这些盐穴还有“自修复”功能。一旦盐穴出现裂缝，可以通过卤水使盐穴产生结晶和再结晶，“修复”原来的裂缝。这使盐穴成为很好的密封储存库。

记者了解到，投用至今，金坛储气库已累计建成投产40口注采气井，每年可进行4轮至7轮注采气。随着金坛储气库JK8-3井近期顺利投产，该储气库日采气能力达2700万立方米，创历史新高，年工作气量达10.54亿立方米，突破10亿立方米大关。

这座储气库具有“随注随采”的独特优势，能够在极寒天气或突发事件导致用气量陡增的关键时期快速响应，进行采气保供，从而为能源保供提供重要支撑。

打造压缩空气储能领域“中国标准”

巨大的地下盐穴，不仅为天然气的存储找到了天然“仓库”，还可以化身深埋地下的巨型“充电宝”。常州金坛盐穴压缩空气储能国家试验示范项目，就是盐穴储能的全新尝试。

“盐穴压缩空气储能技术可以利用地下盐穴来储存高压空气。在电价低时，储能电站把空气进行压缩，将它储存到盐穴中；在用电高峰，再把压缩空气调取出来发电。”谢卫炜介绍，这样就可以通过“削峰填谷”实现储能，提升电网调节能力和新能源消纳能力。

常州金坛盐穴压缩空气储能国家试验示范项目是名副其实的地下“充电宝”：该项目一期工程储能容量300兆瓦时，一个储能周期可存储30万度电，可保障6万居民一天的用电。谢卫炜告诉记者，项目远期建设规模将达1000兆瓦，肩负压缩空气储能技术试验、标准创建、工程及商业运营示范三大目标任务。该项目将致力于打造压缩空气储能领域的“中国创造”与“中国标准”，为构建以新能源为主的新型电力系统提供储能新方案。

值得一提的是，盐穴不只用于储存天然气和压缩空气。“我们目前正在与国内高校和科研院所合作，开展全国盐穴资源综合调查工作，制定盐穴建设标准，进行盐穴储氢、盐穴液流电池、盐穴储油等专项技术研究，打造国家盐穴资源综合利用的原创技术策源地。”谢卫炜表示。

(责编：杨曦、陈键)
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