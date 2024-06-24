熊 丽

原标题：中欧班列满载中国机遇

中欧班列加速跑再次证明：中国的发展是开放的发展，中国的机遇是世界的机遇。中国市场空间广阔，纵深也在不断延展。未来，中国扩大高水平开放的决心不会变，开放的大门只会越开越大。

国家发展改革委最新数据显示，今年5月份，中欧（亚）班列合计开行2733列，创单月运量历史新高。其中，中欧班列开行1724列、运送货物18.6万标箱，同比分别增长14%、13%；中亚班列开行1009列、运送货物7.4万标箱，同比分别增长6%、10%。

同样是在5月，中欧班列迎来又一个重要时点。5月25日，随着X8157次中欧班列（西安—马拉舍维奇）从西安国际港站开出，中欧班列累计开行突破9万列。自2020年5月起，中欧班列已连续48个月单月开行数量保持在千列以上。

自2011年首次开行以来，中欧班列跑出了“加速度”，累计发送货物超870万标箱、货值超3800亿美元，通达欧洲25个国家223座城市。开行万列所需时间由起初的90个月缩短为现在的7个月，年运输货值由2016年的80亿美元增长到2023年的567亿美元。货物品类由开行初期的笔记本电脑、打印机等IT产品，逐步扩大到服装鞋帽、汽车及配件、日用百货、食品、木材、家具、化工品、机械设备等53大类5万余种产品。

作为一种新型国际运输组织方式，中欧班列具有便利快捷、安全稳定、绿色经济等显著优势，已成为广受欢迎的国际公共产品。十余年来，中欧班列通道能力持续增强，品质稳步提升，辐射效应日益凸显。我国中西部地区在共建“一带一路”倡议下，依托中欧班列、国际陆海贸易新通道等，从开放的“后卫”变成“前锋”。2013年至2022年，中西部地区外贸占全国比重从13.5%提升至19.2%。中欧班列搭建了沿线经贸合作新平台，让更多“中国制造”以更快速度、更优价格到达欧洲，极大增进了沿线民生福祉，也为欧洲生产商和贸易商进入中国市场开辟了贸易新通道。

中欧班列加速跑再次证明：中国的发展是开放的发展，中国的机遇是世界的机遇。

党的十八大以来，我国加快建设更高水平开放型经济新体制，实施更大范围、更宽领域、更深层次的对外开放。先后7轮在全国范围内设立22个自贸试验区，形成了覆盖东西南北中，统筹沿海、内陆、沿边的改革开放创新格局。与150多个国家、30多个国际组织签署了230多份共建“一带一路”合作文件。外资准入负面清单从190项缩减到31项以下，关税总水平已降至7.3％，与世贸组织发达成员水平相当。作为世界上首个以进口为主题的国家级展会，中国国际进口博览会已成功举办6届，累计意向成交额超4200亿美元。

当今世界，最稀缺的资源是市场。中国市场空间广阔，纵深也在不断延展。可以想象一下，一个中等收入群体达4亿人、人均GDP超过1.2万美元的超大规模市场，现阶段对全球经济增长的贡献已经超过30%。随着中国经济持续回升向好，高水平对外开放深入推进，高品质多样化消费需求进一步释放，其中蕴藏的潜力何其巨大，机遇又何其巨大！

未来，中国扩大高水平开放的决心不会变，开放的大门只会越开越大。

(责编：杨曦、陈键)

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