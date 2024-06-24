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我国支付服务提质增效

马春阳
2024年06月24日08:56 | 来源：经济日报
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原标题：我国支付服务提质增效

今年以来，各地出台优化支付服务工作实施方案，通过加强跨部门协作、打造支付便利化“先行示范区”、制定特色优化支付服务等多项措施，更好满足老年人、外籍来华人员等群体多样化需求，移动支付便利性进一步提升，现金使用环境明显优化。

工作实施方案陆续出炉

3月份，国办印发《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，要求各地区建立健全工作机制，细化工作任务，提供更加优质、高效、便捷的支付服务。

截至目前，全国已有北京、上海、广州、深圳、大连、成都等30多个省市出台方案，对优化支付服务工作作出制度安排。

多地方案提出，金融、文旅、商务、交通、民航、铁路、卫生健康等行业主管部门按照职责分工，聚焦“食、住、行、游、购、娱、医”等场景，科学合理划定重点商户，围绕改善银行卡受理环境、优化现金使用环境、提升移动支付便利性、优化账户服务等重点任务，进一步完善优化支付服务。

北京提出，相关行业管理部门、各区政府、北京经济技术开发区管委会要按照“充分、必要”原则，确定大型商圈、旅游景区、酒店、交通枢纽站点、医疗机构等重点场所的重点商户清单台账，推动纳入清单台账的商户境外银行卡受理终端覆盖率不断提升。

“优化支付服务是一项系统工程，需统筹行业主管部门、地方政府、支付服务主体等形成合力。”博通咨询金融行业首席分析师王蓬博认为，各地出台实施方案，给出了优化支付服务的具体时间表和路线图，并提供制度保障，有利于推动相关措施落实。

各地结合实际，创建各具特色的优化支付服务示范区。作为外籍人员入境第一站，机场成为多地打造示范区的重点区域。福建、湖南、大连、青岛等在方案中明确建立机场示范区。北京持续做好首都国际机场、大兴国际机场示范区服务工作，提高机场外卡受理、外币兑换、服务咨询等便利化水平。

推出特色支付服务措施

立足区位特征，各地因地制宜推出特色支付便利化措施，提升边境、口岸等区域支付便利化水平。

今年5月13日，中国人民银行在福建召开优化支付服务推进会，强化与各部门、行业协同合作，推动在闽金融机构加大工作力度，进一步提升老年人、外籍来华人员等群体支付服务水平，更好满足台胞台企支付服务需求。

为契合港澳居民习惯，丰富粤港澳大湾区民生缴费渠道，广州将打造港澳居民同城化生活样本，助力粤港澳大湾区优质生活圈建设。

福建针对台胞台企支付需求，试点推出“福旅通卡”，组织商业银行提供口岸现场开户及线上预约开户服务，在台企台胞聚集区域设置台胞支付服务绿色窗口，鼓励面向台胞发行特色银行卡。

此外，各地方案以重大国际性活动为契机，做好支付服务及宣传推广工作，提升我国支付服务的知晓度和认可度。海南打造博鳌支付服务示范区，广州在中国进出口商品交易会场馆设置支付咨询服务点，广西打造中国—东盟博览会支付便利性先行区，云南实施中国—南亚博览会无障碍支付场景建设，大连围绕夏季达沃斯论坛举办地打造重点示范商圈。

“提高移动支付便利性、提升支付服务水平，是优化营商环境的应有之义，是着力构建高标准服务业开放制度体系的重要环节。”中国银行研究院研究员吴丹表示，各地推出特色方案，能将支付服务有效下沉推进、打通现存支付堵点、侧重重点领域拓展，有针对性地将支付服务群体的实惠落到实处，更好满足外籍来华人员等群体的多样化支付服务需求。

提升重点群体支付体验

近年来，我国移动支付发展迅速，在利企便民、活跃交易等方面发挥了重要作用。但由于老年人、外籍来华人员等群体支付偏好不同，对移动支付不习惯、不适应，我国支付服务包容性有待提升。对此，各地方案制定具体措施，提升重点群体支付便利性。

苏州设立面向老年人、外籍来苏人员等群体的现金服务直达“绿色通道”或“服务专区”；海南等地要求，在风险可控前提下，可灵活采取上门服务、远程视频等安全、便利的方式办理相关账户业务；上海优化“外卡内绑”移动支付产品用户端操作流程、支付限额和场景管理，满足外籍来华人员支付需求；青海按需为老年人提供上门零钞兑换服务。

王蓬博表示，各地方案有多个共同的重点任务：在银行卡使用方面，持续改善使用环境，多地支持公共事业缴费、医疗等便民服务场景使用银行卡支付；在银行服务方面，推动银行网点服务适老化改造，合理保留人工现金柜台，建立老年人支付业务办理绿色通道；在现金服务方面，督促经营主体依法依规保障现金支付，做好零钱备付，保证各类民生场景现金支付畅通。

为优化现金使用环境，今年以来，中国人民银行通过加强小面额现金供应，缓解现金找零难题。今年前4月，投放20元及以下面额现金670亿元，同比增长33%。要求银行业金融机构现金服务窗口、自助现金机具保持合理规模，积极提供适老化现金服务。针对出租车、个体工商户等“找零难”问题，组织设计制作标准化、定制化“零钱包”。

外籍来华人员多样化支付服务需求得到进一步满足。据中国人民银行统计，今年4月，POS机外卡交易笔数和金额较2月均翻番；超过200万入境人士使用移动支付，交易笔数和金额较2月增长均超80%。

吴丹建议，各地相关部门可利用数字化要素拓展应用场景，改善外籍来华人员在“衣食住行”等场景的支付体验，同时提升外币兑换和现金服务水平，提供多语言服务、升级账户服务流程，提高重点地区、重要网点、重点环节的支付效率，不断优化外商在华投资展业的服务保障。

(责编：杨曦、陈键)
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