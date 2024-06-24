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高质量发展调研行 | 保清水北上，河网密布的安康有多拼？

人民日报客户端陕西频道 高炳 韩鑫
2024年06月24日08:59 | 来源：人民日报客户端
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仲夏时节，秦巴山深处的瀛湖上，青黛云染，碧水涟涟。6月21日，记者随“高质量发展调研行”陕西主题采访团来到安康市，但见汉江犹如一条玉带，穿城而过，向东流淌。

“水”，是安康的魂，也是其灵气、底气所在——

安康市有5平方公里以上河流941条，水库153座，水资源总量占陕西全省的23.72%，汉江在境内流长340公里……安康成为全省河网密度最大、总库容最大、汉江流经最长、为丹江口水库供水量最多的地区。

安康瀛湖，美不胜收。张昊摄

安康瀛湖，美不胜收。张昊摄

泛舟瀛湖上，夏日午后吹来一丝清凉。远远望去，两岸山峦叠翠，绿意浓浓。

“瀛湖地处我国南北过渡带，上世纪90年代安康水电站大坝拦蓄汉江水形成。”安康瀛湖生态旅游区党工委书记张峰介绍说，瀛湖水域面积达77.8平方公里，共有9条支流汇入，“它是陕西最大的河道型湖泊，其入水量占丹江口水库总入水量的60%以上。”

前些年，瀛湖库区的渔民曾靠网箱养鱼挣钱。为了保护汉江水质，安康在库区十年禁渔，拆解网箱31533口，先后投入大量资金助力400余户渔民上岸发展生态产业。

“大伙儿上了岸，干起特色林果种植，一样‘靠湖吃湖’，而且收益更好。”张峰说，瀛湖周边村庄以湖养山、以山养湖，走出一条“山青湖绿、山富水清”的致富路。“如今，瀛湖水质持续优化，成功入选生态环境部第二批美丽河湖优秀案例。”

河湖管护，不只瀛湖。地处秦巴腹地的安康，河流众多，沟溪密布，是南水北调中线工程重要水源涵养地和引汉济渭工程重要水源地。

为当好水源地“护水使者”，安康打出“组合拳”——

把河湖长制作为“一把手”工程，通过市级河长巡查督导、协调推进，县镇级河长一线解难、履职尽责，全面压紧压实2610名河湖长责任；

探索推进公益岗位护河员制度，落实护河员2692名，发挥好义务监督员、志愿者等作用，构建全民治水、全民护水的治理体系，让大小河湖有人管、有人治、有人护；

在全省率先探索推进“河湖长+警长+检察长+法院院长”的行政与刑事司法衔接机制，推动河湖保护治理取得成效；

……

“我们的目标很明确——河畅、水清、岸绿、景美、人和。”安康市相关负责人介绍，“我们坚持走‘生态优先、绿色升级’之路，始终扛牢责任，确保‘一泓清水永续北上’。”

(责编：杨曦、陈键)
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