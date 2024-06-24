人民日报客户端陕西频道 韩鑫 高炳

得知此次调研行要去一座生态博物馆，心里顿时多了几分期待。这些年，看过文物荟萃的国家历史博物馆，也在田间巷陌里打卡过民间工艺博物馆，把“生态”装进博物馆，却还是头一遭。

车出安康汉阴县城，便如一头扎进了凤凰山的碧浪之中，茂林修篁郁郁葱葱，满眼尽是青翠的绿。起伏的山峦之间，蜿蜒的盘山公路如同一条细长的缎带绕来绕去，虽然道路平整，但奈何山路蜿蜒、曲折回环，行车放缓，眼前的绿意复又单调起来。

此间博物馆，着实难寻呐。

“看，是云海！”同行伙伴的一声惊呼，倏地将车内的沉寂打破。下车的一瞬间，我惊住了，像是无意中闯入了一幅巨大的画卷。我的眼前，群山环绕中，升腾着漫无边际的云，如临于大海之滨，云层簇拥，若银浪雪涛，将山变作岛。山“海”衔接处，又是一派无边无际的林海。

明代旅行家徐霞客再游黄山时，曾登天都峰，把雾气出没的氤氲景致，勾勒得如梦似幻，“山高风巨，雾气去来无定，下盼诸峰，时出为碧峤，时没为银海。”想必便是此番景色。

“望山见‘海’，博物馆到了！”当地人介绍，云层之下便是全国首座开放式移民生态博物馆——凤堰梯田移民生态博物馆，11.5平方公里的馆内，散布着自清乾隆年间以来修建的古梯田1.2万多亩，更有众多老寨堡、古庙宇、旧堰渠缀于其间，既是农耕文明的“活化石”，也是自然山水的“风景画”。

及至此，我豁然开朗：以青山作墙，云海当顶，梯田为品，面前这座博物馆，委身于山水之间、突破了时空限制，让收藏在博物馆里的“文物”、陈列在辽阔大地上的“遗产”全都活了起来，一座博物馆，就是一个大生态！

凤堰古梯田。资料图片

上午10点多，天光初显，从山顶俯瞰，风起云涌间，梯田、村落时隐时现。我们兴奋难耐、迫不及待想要进入其中、一探究竟。

顺着山道一路蜿蜒而下至漩涡镇堰坪村，这座生态博物馆的肌理逐渐清晰。房前屋后，一块块梯田层层叠叠、错落有致，绿油油的水稻迎风摇曳、一人高的玉米挺立如松，连成片的荷花轻摇曼舞，山峦间的茶园，荡着一层薄雾，树叶上似浮了一缕奶白。

登上百米多高的堰坪梯田观景台，整个博物馆的面貌几可尽揽——

放眼望去，仿佛一幅绿色的泼墨山水画。远处，是层峦叠嶂的墨绿，近处，梯田的深绿、荷塘的翠绿、草木的浅绿交相辉映、浓淡相宜。

但若是定睛细看，便会发现这看似绿意酣畅的“大写意”，实则是一幅藏着治水护水巧思的“工笔画”。

汉阴县水利局总工程师李权兵带我来到一处平台。循着他的手指望去，但见左侧山谷里勾了两道“细线”，弯曲的河道两侧全部加装了护岸，防止因沟渠冲刷、导致水土流失；右侧山脊上补了几笔“颜色”，将陡坡改造为梯田，通过补植树木并进行封禁治理，以此来涵养水源、修复生态。

治水、护水、兴水……多年生态保护，“工笔画”变“风景画”，生态博物馆也成为了当地群众奔向小康的“幸福馆”。

花香客自来。依托生态博物馆，水旅融合步伐提速、高端民宿从无到有、特色种植风生水起……2023年，仅在堰坪村，人均可支配收入超过1.6万元，连续多年实现增长；今年村集体收入预计将达到15万元。

借助自然之力，蹚出致富之路。脱贫奔小康的堰坪村，如今有了新的憧憬：眼下，凤凰山隧道正在建设，待到全线贯通，从汉阴城区到生态博物馆，车程将由1小时缩短至半小时，交通流量将化作经济增量，绘就发展新画卷。

驶出山岭，回望堰坪。阳光照耀下，云开雾散，只余几屡轻烟萦绕在山腰，如银蛇、似白练。

云海何来？转念间，忆起当地人讲起：凤堰梯田三面环山，汉江流经此地河道转向，水流旋涡激起巨大水雾，形成暖湿的局地小气候。先民们道法自然、因形就势，渠连塘、塘汇溪。正是山与水的激荡，时与序的共舞，才造就了这片丰饶富足的梯田。

不忘本来，方能开辟未来。置身于这方立足于天地间的生态博物馆，静观岁月更替中古梯田上孕育的新生命，从历史深处传来的启迪不断回荡：

人不负青山，青山定不负人！

(责编：杨曦、陈键)

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