人民日报客户端陕西频道 高炳 韩鑫

“秋冬时，红嘴鸥是‘当季网红’。这阵子，朱鹮成了‘流量明星’。”迎着晨曦，一群早起的摄影爱好者架起“长枪短炮”，“捕捉”这仲夏清晨的别样“鸟趣”。

6月23日，记者随“高质量发展调研行”陕西主题采访团来到汉中市，天汉湿地公园里，阳光正穿透林梢。

漫步公园，盛放的美人蕉映在江里，将水面染成金黄。栈道旁芦苇荡里，传来阵阵蛙鸣，与啾啾鸟叫和成一首“交响曲”。

看到眼前美景，众人称赞不已。很难想象，在十几年前，这里却是城市采砂河段，岸边常有垃圾。汉江穿城而过的汉中市，提出“一江两岸”的城市规划构想，一幅绿色画卷徐徐展开。

“我们探索‘柔性治水’、实践‘海绵城市’；顺应自然，建立人水和谐的生态系统。”汉中市一江两岸开发管理委员会办公室副主任闫晓明介绍，经过多年持续奋战，“‘脏乱差’摇身一变，成了‘绿富美’湿地公园。”

每天清晨，80多岁的市民宋有钧和老伴一起，早早来到公园健身散步。“小时候，这江上只是个木头桥。现在太好了，水清、景美，心情舒畅！”宋有钧笑言。

步入公园，仿佛走进“色彩的世界”。王淦摄（资料图片）

化身“生态卫士”，天汉湿地公园在“顺应自然”的基础上，更加注重生态保护修复的整体性、系统性。

“这是汉江的堤防迎水坡，地下半米处，有铅丝笼、石块等编织成的硬质区域，既涵养水分又坚硬无比。”指着前方的一片草地，闫晓明告诉记者，“修筑河堤，不再‘硬梆梆’。融入自然，才能凸显‘柔性治水’的魅力。”

沿江前行，全程2.3公里的鱼类洄游通道映入眼帘。记者溯源而上，但见水体尽可能仿生自然。参差荇菜绿叶黄花，点缀得鱼道更显生机。

“鲫鱼、草鱼、马口鱼、翘嘴鮊等各种鱼类，‘迫不及待’进入鱼道，准备‘跋涉回家’。”闫晓明介绍说，“鱼道末端安装了鱼类智能监控识别系统，最近这段时间，每天可游过上百条鱼。”

绿色打底，水清岸绿。近十年，汉江汉中段水质持续保持优良，出境水质达到Ⅱ类。

在闫晓明看来，这些年湿地公园的建设，一直蕴含着“河流再野化”的探索——

沙石，堆砌成江中绿岛；滩涂，开辟成亲水溪流；缓坡，改造为缀花草坪……广植本地常见的银穗芒、荻、枫杨、水杉等乡土草木，形成具有汉中特色的生态系统。

“虽由人作，宛自天开。”闫晓明感慨，城与园、园与人相互交融，“关键在于平衡的技巧、共存的智慧。”

(责编：杨曦、陈键)

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