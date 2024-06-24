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辽宁以科技创新推动产业创新——

高新技术企业拔节生长（高质量发展调研行）

本报记者 曹树林 胡婧怡 郝迎灿
2024年06月24日09:05 | 来源：人民网－人民日报
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　　近日，记者走进辽宁省沈阳微控飞轮技术股份有限公司生产车间。飞轮高速旋转发出细微的嗡嗡声，电子屏实时显示每分钟转速，最高可达4.1万转。厂房另一端，装载飞轮系统的小型集装箱整齐排列，正待发往全球客户。

　　“转速越高，能量越高。我们生产的高速磁悬浮飞轮储能产品就是通过转速变化实现充放电，从而调节电网频率，提高供电的安全性与可靠性。”公司总裁李文东说。

　　该公司成立于2018年，是专业从事磁悬浮飞轮储能产品研发制造的高新技术企业。短短几年，公司就掌握了包括高速永磁同步电机、五自由度主动磁悬浮轴承等核心技术在内的完整技术体系，并拥有完全自主知识产权，取得国内外专利90多项，成长为辽宁首家制造业“独角兽”企业。

　　“企业的快速发展，关键在于与国家战略同频共振，也离不开当地政府的大力扶持。”李文东说，建厂初期，辽宁省科技厅、沈阳市铁西区等部门给予了大力支持。

　　近年来，沈阳构建“科技型中小企业—高新技术企业—雏鹰瞪羚独角兽企业”“创新型中小企业—专精特新中小企业—专精特新小巨人企业—制造业单项冠军企业”两个梯度培育体系，在人才引进、融资支持、市场培育等方面，提供精准优质高效服务，培育了一批创新型领军企业。

　　科技创新能够催生新产业、新模式、新动能，是发展新质生产力的核心要素。一项关键技术催生一家企业，进而催生一个产业，正在辽沈大地蓬勃生长。

　　走进辽宁中蓝电子科技有限公司，最先映入眼帘的是一面摆满了专利证书的“专利墙”。董事长王迪说：“其中一半是发明专利。”

　　中蓝电子以对焦马达（驱动镜头对焦的微型电机）和光学镜头两大手机摄像头核心器件的研发生产为主营业务，于2011年在辽宁盘锦高新技术产业开发区创办。

　　王迪介绍，公司现有专利1600余项，其中包括近千项授权及发明专利，海外专利500余项。中蓝电子先后荣获国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业、国家知识产权优势企业等荣誉。2023年，中蓝电子对焦马达产品出货量位列国内第一、世界第二。

　　伴随中蓝电子的快速成长，一条产业链加速形成。

　　盘锦市建设光学电子供应链产业园，吸引上下游配套企业入驻实现集群发展。目前，辽宁中昊科技绕线生产项目等4家上游配套企业项目已入驻产业园，还有20项重点上下游产业配套项目拟于今年进驻园区。

　　辽宁省发展改革委党组成员、副主任母久深介绍，辽宁坚持以科技创新为引领，积极发展壮大战略性新兴产业，高新技术企业拔节生长。2023年辽宁科技型中小企业、高新技术企业分别增长55.6%、16.0%，新增“雏鹰”“瞪羚”企业1029家、专精特新“小巨人”企业41家。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月23日 04 版）

(责编：杨曦、陈键)
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