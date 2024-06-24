中国内部审计协会选举产生新一届会长
2024年06月24日09:08 | 来源：中国新闻网
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原标题：中国内部审计协会选举产生新一届会长
中新网北京6月21日电 中国内部审计协会第八届会员代表大会第一次会议、第八届理事会第一次会议、第八届常务理事会第一次会议和第八届监事会第一次会议6月20日在北京召开。
会议现场。协会供图
第八届理事会第一次会议，选举产生了由69名常务理事组成的第八届常务理事会，选举茅东萍为协会会长，董必荣、刘文磊、张居贵、沈立强、周郎辉、李如祥、时现等为副会长，选举沈立强兼任协会秘书长。第八届监事会第一次会议，推举邱发森担任监事长。
新当选的中国内部审计协会会长茅东萍表示，协会将充分发挥职能作用，全力推动内部审计高质量发展；同时加强协会自身建设，切实提升内审协会的服务质量和水平。
(责编：杨曦、陈键)
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