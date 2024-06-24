人民网北京6月24日电 （焦磊）日前，一年一度的华为开发者大会开幕。会上，华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示，鸿蒙原生应用进入全面冲刺阶段，在满足用户使用时长的99.9%的应用中，已有1500多个完全上架，覆盖18个不同领域。同时，大会正式推出HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版开发者Beta测试版。

据了解，HarmonyOS从2015年立项，到2019年8月9日HarmonyOS操作系统正式发布，再到原生鸿蒙正式商用，近十年来持续打造操作系统根技术，已运行在众多全场景设备，为生态建设打下坚实底座。

今年1月18日，华为宣布HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版开发者预览面向开发者开放申请，鸿蒙生态进入第二阶段，加速千行百业的应用鸿蒙化。

余承东表示，全新的HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版，从系统内核、文件系统，到编程语言、编译器/运行时、编程框架，再到设计系统、集成开发环境以及AI框架、AI大模型等核心技术，实现全栈自研和全面突破，为鸿蒙生态建设打下了坚实底座。

据了解，HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版从新架构、新体验、新生态三个方面不断演进和突破，为用户带来原生精致、原生安全、原生智能、原生易用、原生流畅、原生互联6大体验。

原生智能方面，HarmonyOS NEXT以原生智能应用、小艺智能体和统一AI系统底座，开启AI大模型时代的OS体验。原生安全方面，原生鸿蒙全新自研的星盾安全架构，从源头上建立有序的规则和管理机制，通过开发者证书、代码签名等全流程保障应用生态纯净，让应用全生命周期都得到安全保障。此外，HarmonyOS NEXT基于分布式技术和一次开发多端部署，将围绕原生多端、原生互联和天生一体构建全新的全场景体验，让三方生态高效调用。

据悉，在各领域伙伴和开发者的共同努力下，目前鸿蒙生态已实现了完善的垂直行业覆盖。截至目前，已经实现出行、社交、金融、办公、生活、娱乐等18大垂域全覆盖，满足用户99.9%的时长。如今，鸿蒙生态设备数量已发展为超过9亿的规模。

此外，蚂蚁集团、中国银联、科大讯飞等伙伴开放垂域创新能力，协同华为的底座能力一起，给开发者提供了高效的全链路开发工具，开发工作量最高可减少90%，帮助行业加速应用的鸿蒙化开发。

据介绍，为共同推动生态的繁荣发展，让更多人才能够成为鸿蒙开发者，华为邀请近500家企业参加鸿蒙生态学堂，近2000人参加鸿蒙生态学堂，有超过38万的开发者目前已经通过鸿蒙认证。如今，鸿蒙校园公开课已走进175+所高校，超过200个产学合作项目启动，已有435万+人参与鸿蒙课堂培训，注入源源不断的“人才活水”。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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