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中国经济圆桌会｜形成新质生产力要“抢抓机遇、找准规律”

2024年06月24日13:53 | 来源：新华网
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　　新华社北京6月24日电（记者胡喆、戴小河）“新质生产力本质上是一种先进生产力。”受访专家在新华社24日推出的“中国经济圆桌会”大型全媒体访谈节目中表示，实现生产力跃升、形成新质生产力要“抢抓机遇、找准规律”。

　　“回顾下历史，我们能把这个问题看得更清楚。”中国科学技术发展战略研究院党委书记刘冬梅说，当前，新一轮科技革命与产业变革加速演进，以人工智能技术、生物技术、新能源技术等为代表的新技术，正在重塑“技术-经济轨道”，引发以数字化、智能化、绿色化为特征的新一轮产业变革。这是我们国家开启新的“技术-经济轨道”的重大机遇。

　　刘冬梅认为，开启新的“技术-经济轨道”，要坚持按规律办事，立足主导技术演进规律，根据研发规律、成果转化规律与市场规律来推进各项工作。具体举措主要包括两方面：

　　第一，提升主导技术研发能力。要推进“人工智能驱动的科学研究”（AI for science）科研范式变革，加快人工智能资源平台、算力平台等新型科研基础设施建设；要完善新型举国体制，加强国家战略科技力量建设，全面提升关键核心技术攻关的体系化能力；要一体推进教育科技人才融合发展，前瞻性布局主导技术领域的人才培养等。

　　第二，提升主导技术转移转化与扩散能力。这里面包括，提升企业科技创新主体地位，尤其是在重大科技攻关过程中更多发挥企业“出题人”“答题人”“阅卷人”作用；新兴产业和未来产业的形成，突出表现为高风险和资本密集性，需要耐心的长期融资，要引导社会资本向支持主导技术创新创业倾斜；充分发挥我国市场规模与市场空间优势，以应用场景建设为牵引，通过政府远期采购、技术标准迭代等方式，加大主导技术产业化推进力度。

　　“发展新质生产力，要聚焦科技创新这一核心要素，因地制宜地守住科技这个‘正’来创新。”刘冬梅表示，无论采用哪种路径，都需要注重累积或引进足够的科技创新资源与创新要素。

(责编：白宇、杨光宇)
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