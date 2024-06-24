原标题：北京商务中心区商会青年国际人才联盟成立

由北京商务中心区商会、中国青年国际发展计划委员会联合主办的中国青年国际发展大会23日在中关村互联网3.0产业园(星地中心)举办。活动现场，北京商务中心区商会青年国际人才联盟成立。

大会以“汇聚国际人才 共促青年发展”为主题，旨在促进青年国际人才之间深入交流，深化各领域国际合作。活动当天，汇聚了来自中外青年精英，共同探讨国际发展与合作的新趋势、新机遇，为中国青年提供国际视野和交流平台。

据介绍，成立的北京商务中心区商会青年国际人才联盟旨在为国际人才交流搭建平台，促进国际人才集聚，助力中国青年高质量发展。

北京商务中心区商会青年国际人才联盟秘书长、中国青年国际发展计划发起人、护航集团创始人宋子豪介绍，北京商务中心区商会青年国际人才联盟将从人才交流与合作、人才聚焦与培养、人才发展环境优化、人才推动城市发展等角度入手，积极搭建交流平台，推动青年国际人才参与国际合作项目，实现资源的互通共享；同时，积极调动青年国际人才关注新兴产业的发展趋势，为企业引入优质国际化人才，推动传统产业的转型升级。

此外，现场为中国青年国际发展计划青年友好大使——大卫杜夫家族继承人亚历山德多·乔治二世、韩国Miboo造船企业CEO Henry Ji、Sinorient创始人刘聿伦、她价值创始人Lily Jin、中国国际电视台新闻频道评论员Moundhir Sajjad Bechari等进行授牌。

据悉，“中国青年国际发展计划”包括一个平台、四个维度、四个落地。“一个平台”指的是走出去加引进来的国际人才发展平台。“四大维度”是指文化交流、价值研讨、教育联动与合作共赢。“四个落地”则包含了年度论坛、国际企业走访、全球发展学院以及全球发展促进中心。

活动期间，护航集团创始人宋子豪、留学生日报创始人林果宇、怡海集团总经理辛迪灏、ElectroX粒刻创始人李宇、Refer餐厅创始人Talib Hudda等10名国际青年代表围绕经济全球化背景下青年的新角色和贡献、新时代国际人才培养路径与策略进行交流发言，共同探讨新时代青年人在国际舞台的角色、责任与贡献。

(责编：曹淼、李源)

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