6月21日，华为开发者大会2024在东莞松山湖正式拉开序幕，添可作为智能家电品牌受邀亮相并现场展示了添可食万3.0 Pro 智能料理机与华为合作的最新成果。

添可全球产品中心总监俞炅受邀在现场分享了食万智能料理机在推动中餐数字标准化方面的思考与成果。添可利用数字标准化技术，将厨师的烹饪经验外化为具体、明确、可复制的食万·大厨技能包，让烹饪从“农业经验”转化为“工业模式”。俞炅表示：“添可与华为强强联合，基于盘古大模型5.0的高算力底座，让AI技术赋能中餐数字标准化平台，将为中餐数字化烹饪这一千亿级赛道带来更广阔的想象空间。”

在大会上，添可携食万智能料理机登场，通过机器人现场演示和互动体验的方式，向与会者展示了食万3.0 Pro智能料理机的精湛厨艺。另外，在演示中，观众还目睹了食万智能料理机在AI技术的赋能下，如何根据用户现有的食材，饮食习惯以及口味定制个性化的烹饪方案。

添可CEO冷泠表示：“添可的愿景不仅是做一台智能料理机，更是希望能够推动中餐数字标准化。”为了能够简化用户烹饪步骤并推动流程的标准化，添可首先在食材环节建立了“食万净菜”，采用常温干制食材，解决食材运输与使用前的储存问题。食万净菜通过食万料理机烹饪的过程中，则会再次进行“食材复鲜”以此达到对菜品味道和口感的还原。

华为盘古大模型在持续优化添可食万用户烹饪体验的同时，将帮助食万升级智能设备、优化烹饪能力，建立添可垂域模型下的AI菜谱应用，实现“大厨技能家庭化”，加速中餐数字标准化的最终实现。

此次添可与华为的深度合作，不仅彰显了双方在技术创新和趋势洞察上的前瞻性与创新实力，也将为用户带来前所未有的烹饪体验。未来，添可将继续携手华为，深化在AI领域的合作，共同推动智能家电行业的持续升级，满足用户对智能生活的美好向往。

据了解，会议期间，添可还将与华为开发者大会的众多合作伙伴共同探讨智能家电与数字科技深度融合的创新模式，探索未来的更多合作机会。

(责编：曹淼、李源)

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