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尺素金声｜增势良好后劲足，装备制造业彰显“脊梁”担当

2024年06月24日15:31 | 来源：人民日报客户端
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6月12日，HH—100航空商用无人运输系统验证机首飞成功；6月10日，亚洲首艘圆筒形海上油气加工厂“海葵一号”完成海上安装；3月26日，亚洲第一深水导管架“海基二号”安装就位；2月28日，300兆瓦级F级重型燃气轮机首台样机总装下线……今年以来，大国重器时时“上新”，装备制造业阔步向前。

装备制造业是一个国家制造业的脊梁。汽车、电子、铁路船舶、集成电路、工业机器人……装备制造业企业的不懈努力、行业的稳定增长，汇成装备制造业的不俗表现——

块头更大了。5月份，规模以上装备制造业增加值同比增长7.5%，拉动全部规模以上工业增长2.6个百分点，对全部规模以上工业增长贡献率为45.7%，有力发挥“压舱石”作用。其中，计算机通信和其他电子设备制造业增长14.5%，铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业增长11.8%，均保持两位数增长。

效益更优了。1至4月份，装备制造业利润同比增长16.3%，增速高于全部规上工业12个百分点，拉动规上工业利润增长4.7个百分点，是贡献最大的行业板块，对规上工业利润增长发挥了重要支撑作用。

实力更强了。在阿尔及利亚，中国出口到非洲的首台盾构机——“中铁665号”土压平衡盾构机大展身手，助力首都阿尔及尔地铁1号线延伸线项目全线贯通。在马来西亚，上海振华重工与当地企业合作共建自动导引车（AGV）设备制造项目，实施产品属地化生产的同时，也带动国产零部件“集成出海”。技术水平不断提升的中国装备，国际市场竞争力正越来越强。

不俗表现，源自强大实力。

盾构机，涉及地质、机械、力学、电气、控制、测量等多学科技术，部件多达2万多个；大型收割机，全身上下有5000多个零部件，整机电控系统有30多个控制器、上百个传感器……大国重器的诞生，离不开一国研发、生产、制造的综合能力。

中国有全球最完备的产业体系，创新能力也在与日俱增。比如盾构机行业，凭借创新技术、过硬质量及高品质服务开拓国际市场，如今在全球市场占比达70%。又如造船业，技术实力领先世界，一季度新接订单量占全球总量近七成。总体看，通过加大投入、加强研发、加快发展，上中下游齐发力、产学研用同向前，中国装备制造业掌握了更多技术话语权、占领了更多市场制高点。

不俗表现，源自广阔市场。

“甬舟号”盾构机在世界最长海底高铁隧道的开挖掘进中“发光发热”，“海葵一号”“海基二号”助力油气开发挺进深水，HH—100航空商用无人运输系统不仅可用于支线物流，还可应用于森林草原灭火、救援物资投送、应急中继通信、人工影响天气等场景……海量应用场景给中国制造提出许多“课题”，也带来强劲驱动和宝贵机遇。

新型工业化、新型城镇化、农业现代化扎实推进，为重大装备提供了广阔舞台。交通、水利、能源、通信、房地产等领域的重大项目，持续推动起重机、掘进机等工程机械和智能运输机器人等物流装备加快成长。保障国家能源安全的需要，也促成了钻井平台、储油平台等能源装备的升级迭代。响应需求，优化供给，装备制造业在供需良性互动中发展壮大。

不俗表现，也得益于政策驱动。

要揽“瓷器活”，离不开“金刚钻”。设备性能，往往事关生产的质量、效率和水平。加快发展新质生产力、推进新型工业化，企业提质增效、转型升级，都对设备性能持续提出更高要求。2023年，全国工业领域设备投资规模达4.4万亿元，同比增长8.7%，占全社会设备投资七成以上。今年以来，陆续落地的大规模设备更新政策已经逐步显效——1至5月份，设备工器具购置投资同比增长17.5%，制造业技术改造投资同比增长10%，均比1至4月份有所提升。

经过多年发展，我国许多机器设备保有量位居全球第一。随着大规模设备更新行动的实施，设备、装备领域的需求潜力将加快转化为现实订单，为工业母机、农机、电机、变压器、工业机器人等领域企业创造更大的发展空间。

“我们要做一个强国，就一定要把装备制造业搞上去”。不断加大投入和研发力度，再接再厉、创新驱动、勇攀高峰，中国将稳步迈向现代装备制造强国。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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