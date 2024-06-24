6月24日，全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会在京召开。会上公布了2023年度国家科学技术奖获奖名单。其中，海尔冰箱“温湿氧磁多维精准控制家用保鲜电器技术创新与产业化”项目荣获国家科学技术进步奖二等奖。

据海尔冰箱研发人员介绍，作为这一获奖项目的核心，MSA控氧保鲜、磁控冷鲜、干湿分储、红外恒温制冷这4项技术，经专家团队鉴定，均达到国际领先水平。

目前，该项目研究成果主要应用于海尔全空间保鲜冰箱，拥有3500种食材数据、50万条领域专业数据库，涉及冰箱本机、食材健康等方面，显著提升了食品保鲜效果，广受用户青睐。以该项目成果为基础，海尔冰箱主导制定了IEC冰箱保鲜国际标准，目前已经被20多个国家转化采纳，引领了冰箱产业技术升级。

“海尔集团累计已获中国专利金奖12项；海外发明专利超1.7万件，覆盖30多个国家；累计主导和参与国际标准发布106项、国家标准和行业标准发布770项；已有200余项原创科技被行业模仿，持续以新科技刷新用户体验。”该研发人员介绍。

(责编：曹淼、李源)

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