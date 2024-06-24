当前，以数字化开辟教育发展新赛道已成为重要突破口。近日，英特尔携手生态合作伙伴希沃推出的交互智能产品，将人工智能技术在切实教育场景中落地，可以广泛应用于一线教学，帮助教师教学提质增效，助力教师未来发展。

英特尔相关项目负责人介绍，英特尔提供的强大本地化AI算力，让希沃的大屏有了思考和表达能力，贯穿教学设计、教学研讨、教学实施、教学评价全流程，从而让常态化、个性化的教学反馈成为可能。

具体到教学过程中，英特尔酷睿Ultra 处理器、锐炫系列显卡支撑的本地化算力，使希沃的系统得以实现高效的本地化运算处理，全方位智能化采集师生互动、提问理答等课堂的音视频数据，通过 AI 分析，让教师能够及时收到课堂分析报告，进行教学反思和改进。

同时，利用英特尔的开源工具套件 OpenVINO，希沃新一代产品可以缩短延迟，提高吞吐量，加速 AI 推理过程，同时保持精度，缩小模型占用空间，优化教学硬件的使用。

使用生成式 AI 的教育场景虽然有助于个性化教育的开展，但也可能会引发潜在的数据安全以及个人隐私泄露等问题。对此，英特尔在本地部署的 AI 算力，能保证每个教室都拥有自己的专属大模型算力支撑，支持在本地完成所有计算，无需担心网速低、断网等风险，同时也将数据留存在本地。

业内人士表示，基于教育领域的痛点和需求，需要更多先进科技企业联合起来，发挥自身在软硬件等领域的技术优势，为学生、教育工作者和教育机构提供更加便捷、安全、高效的技术支持，加速推动 AI 与教育的融合。

(责编：曹淼、李源)

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