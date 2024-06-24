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发改委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》

2024年06月24日16:47 | 来源：人民网
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人民网北京6月24日电 （记者罗知之）据国家发展改革委官网消息，为培育和壮大消费新增长点，促进消费稳定增长，国家发展改革委等部门印发了《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》的通知。

通知包括六方面重点任务：培育餐饮消费新场景、培育文旅体育消费新场景、培育购物消费新场景、培育大宗商品消费新场景、培育健康养老托育消费新场景、培育社区消费新场景。

培育餐饮消费新场景方面，通知明确，发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。鼓励大型连锁餐饮下沉发展，发掘县域餐饮消费潜力。挖掘和满足婴幼儿、青少年、孕产妇、老年人等人群多样化需求，提供高适配用餐服务，引导科学绿色健康餐饮消费。加快制定完善预制菜、乳制品产业相关标准，规范复原乳标识，鼓励用生鲜乳生产液态奶。推进餐饮与文旅、会展、研学等多业态融合发展。

此外，支持餐饮消费智能升级。推进餐饮经营主体数字化改造，提升市场分析和客户获取能力。推进餐饮外卖点单和配送智能化升级，鼓励根据历史订单、饮食限制和偏好进行个性化推荐，有条件的地方推广无人配送。鼓励餐饮服务明厨亮灶，大力推广餐饮环节菜品配料和制作方法自主明示制度。

(责编：罗知之、吕骞)
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