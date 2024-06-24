人民网记者 李栋

建设宜居宜业和美乡村，是建设农业强国的应有之义，也是实现中国式现代化的重要举措。和美乡村建设要拒绝“千村一面”，尊重历史、尊重文化、尊重规律、尊重自然，因地制宜找准特色，留住乡风乡韵乡愁。近年来，各地牢牢把住特色产业优势，精准发力，推动乡村产业发展壮大，产业链不断延伸，市场竞争力持续提升，形成了特色鲜明的产业格局。

“建设宜居宜业和美乡村是农业农村工作的长期任务，是系统工程。”第十三届全国人大常委会委员、农业与农村委员会副主任委员刘振伟在近日举办的“邮储银行杯”第三届印迹乡村创意设计大赛总决赛上表示，要自觉将和美乡村创意设计置于乡村振兴总体规划及相关专项规划之中，当好“配角”和“美工”。

在刘振伟看来，创意设计要注意体现乡村的宜居宜业及生态功能，注意传承优秀传统农耕文化，注意营造新质生产力发展氛围。创意设计的需求端在乡村，创意设计传承了历史，表现了现代，展示了未来，接住了地气，就有了舞台。

“同时，也需要搭建供需对接平台，把优秀的设计成果利用起来。近年来，农业农村部门会同相关部门给予乡村创意设计大赛大力支持，使参与者受到了鼓舞，增强了信心。”刘振伟说。

据了解，作为中国农民丰收节系列活动之一，大赛以“创意发掘多种功能 设计引领和美乡村”为主题，引导广大设计人员深入挖掘农业多种功能、提升乡村多元价值，赋能乡村产业发展，促进宜居宜业和美乡村建设。

农业农村部农村经济研究中心副主任杨春华介绍，大赛设置了村庄设计、乡村景观设计、乡村公共设施设计3个基础赛道和绿色包装设计、乡村文创产品设计2个专项赛道。共有近300所高校和500多家设计机构的近万名设计人员参加，共提交有效作品2121份，覆盖了28个省、自治区和直辖市。

创意点亮梦想，设计赋能乡村。中共开江县委书记庞佑成表示，依托良好的田资源、水本底和绿色彩，当地既收获了全国农村综合性改革试点、国家农业绿色发展先行区等10余个国省“金字招牌”，也积淀了丰富的乡村创意设计资源。

此外，2024“开江小龙虾·‘荷’您爽一夏”文旅美食体验季系列活动如期举行。

(责编：孙红丽、吕骞)

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