人民网北京6月24日电 （记者孙阳）组织金融机构在在主会场和嘉宾指定入住酒店设立5个综合服务区，提供包括外币现钞兑换、外卡取现、零钱包兑换、支付业务体验咨询等全天候综合支付服务……2024大连夏季达沃斯论坛即将召开，记者从中国人民银行大连市分行获悉，大连首次将便捷支付服务指引加入到达沃斯论坛来宾服务手册中，对手册推荐的餐饮、购物、娱乐重点商户进行支付服务全面升级，确保外籍来宾支付无碍、消费无忧。

今年3月，国务院办公厅印发《关于进一步优化支付服务 提升支付便利性的意见》，提出“不断提升老年人、外籍来华人员等群体使用银行卡的便利性，支持公共事业缴费、医疗、旅游景区、商场等便民场景使用银行卡支付”。中国人民银行大连市分行会计处副处长刘立英在接受记者采访时表示，方案印发以来，大连市聚焦重点工作任务，在重点场景实现了快速突破。

在入境即服务方面，启用周水子国际机场、大连国际邮轮码头、大连站境外来宾支付服务中心，在全国率先实现“海陆空”港全打通，实现重点商户内外卡支付、现金、移动支付受理覆盖率100%、ATM境外银行卡受理覆盖率100%、周边账户服务示范点完成率100%、线下重点区域宣传物料覆盖率100%。

在出行及购物方面，大连所有地铁线路所有站点实现6种外卡刷卡购票全覆盖，同时支持扫码购票、亮码过闸、“挥卡”过闸、现金购票等多种支付方式；发放出租车“零钱包”3万个，为出租车配备微信支付双语指引，实现近万台巡游出租车现金支付和移动支付无障碍。同时，通过安装POS机、张贴统一标识、逐户测试培训等措施，组织大连10余个大型商场2000余个商户提升国际化支付受理能力，满足境外银行卡、现金、移动支付等多种支付需求。全市21个旅游景区、36家四星级以上酒店外卡刷卡实现全覆盖，并在境外来连人员集中的星级酒店增设外币代兑点。

围绕就诊及适老化服务，据悉，大连市属医院全部支持外卡受理，120急救中心配备外卡受理终端，搭建快速支付通道；推动全市745个药店支持外卡受理，切实提高外籍人员购药便捷性与满意度。在优化境外来华人员支付服务的同时，针对老年人群体的服务施设也在不断升级。全市提供适老化服务银行网点覆盖率100%，并为出行不便老人提供远程视频帮办和上门服务等。

针对银行卡受理环境的改善，中国银联大连分公司市场部副总经理方昱茸介绍说，聚焦餐饮、酒店、交通枢纽、高铁、码头港口、旅游景区、大型商圈、文娱场所、医院、药店等重点场景，公司联合产业各方，完成大连机场商圈、大连高铁商圈、大连国际邮轮客运站、全市21个旅游景区、36家四星级以上酒店、友谊商城、柏威年、凯丹、时代广场等10多个商圈均可以满足境内外银行卡支付需求，目前，全市1.43万家商户支持受理外卡支付。

据刘立英介绍，今年2-5月，“外卡内绑”、“外包内用”等移动支付业务在大连共计发生交易14万笔，整体支付服务水平再上新台阶。

2024大连夏季达沃斯论坛期间，相关金融机构也把着力提升外籍人士的支付体验列为重点工作。

海昌东方水城、金石滩国家旅游度假区是大连著名的文旅休闲街区和网红打卡地，吸引了大量的国内外游客前往参观。据介绍，中国银联大连分公司制定优化方案，逐户开展POS机具布放升级、受理标识张贴、商户培训，使多样化便捷支付成为街区“标配”，受理标识的全张贴，让外籍人士，切实感受到支付无忧的便捷。此外，大连建立支付服务应急响应机制，在外籍来连人员支付指南增加重点机构服务电话，针对达沃斯论坛设立便捷支付服务咨询热线，快速响应参会来宾的支付服务诉求，向境内外来宾提供便捷、安全的支付服务保障。

(责编：孙红丽、吕骞)

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