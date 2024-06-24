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我国推动打造消费新场景培育消费新增长点

2024年06月24日21:12 | 来源：新华网
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　　新华社北京6月24日电 国家发展改革委等部门制定的《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》24日对外发布，提出了6个方面重点任务。

　　培育餐饮消费新场景方面，文件提出，加快制定完善预制菜、乳制品产业相关标准。推进餐饮外卖点单和配送智能化升级，鼓励根据历史订单、饮食限制和偏好进行个性化推荐。

　　培育文旅体育消费新场景方面，文件明确，提升入境旅游便利水平，持续优化出入境政策措施，积极研究增加过境免签政策国家数量。适当增加主要客源国的入境航班频次。在地图导航软件等应用中增加多语种服务，优化打车服务。聚焦“食、住、行、游、购、娱、医”等场景，确定重点场所及重点商户名录，推动受理境外银行卡。

　　培育购物消费新场景方面，文件提出，鼓励利用老旧厂房、城市公园、草坪广场等开放空间打造创意市集、露营休闲区。利用新技术拓展购物消费体验，加强线上线下商品“同质”“同标”建设。

　　培育大宗商品消费新场景方面，文件明确，鼓励限购城市放宽车辆购买限制，增发购车指标。通过中央财政和地方政府联动，安排资金支持符合条件的老旧汽车报废更新。稳步推进自动驾驶商业化落地运营，打造高阶智能驾驶新场景。以便利城乡居民换新为重点，健全废旧家电回收体系，推动家电以旧换新。

　　培育健康养老托育消费新场景方面，文件提出，研究制定统一的居民电子健康档案首页基本内容，便利居民获得基本卫生健康服务。拓展银发消费新场景。积极发展育幼消费。

　　培育社区消费新场景方面，文件还提出，完善城市社区便民服务，因地制宜打造一刻钟便民生活圈。优化农村社区消费环境。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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