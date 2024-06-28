原标题：创新驱动，硬科技打造产业交易新生态

在全球科技浪潮的推动下，硬科技正成为推动产业变革和经济增长的强劲动力。

硬科技概念自2008年金融危机后崭露头角，至今已近14年。经过数年积累，特别是在高质量发展、双碳目标等国家战略推动下，硬科技已经迈入一个全新的发展阶段。2024年，硬科技正式迎来爆发期，它不仅成为新质生产力的稳固基石，更将引领和支撑起一个个生产力的崭新高峰，为国家的持续繁荣与发展注入源源不断的动力。

发展新质生产力，注定是一场永无止境的探索之旅，需要巧妙地平衡产业转型与创新发展之间的关系，推动产业向高端化、智能化和绿色化转型。

从产业交易数字化转型开始

中国产业交易发展到今天，科技创新还远远不足。很多地带依然沿袭着传统的线下交易模式，流程繁琐且低效。特别是在华南城这样的商业聚集区，尽管拥有数十万商户，但在推动其向线上交易转型的过程中，即便有大厂们多年的努力参与，仍面临诸多挑战。2B交易相较于2C交易更为复杂，从定价环节开始，就涉及多层级的定价策略，不同渠道商获取的价格存在差异，且价格信息需要保密。交易款项更是涉及预付款、发货款、安装款、到货款、质保金等多种类型，还需计算渠道商、代理商的返点、返利等复杂因素。此外，发货流程也可能涉及多次分批，导致收付款环节同样变得繁琐。

将这些复杂的交易环节全面迁移到线上，不仅技术实现上存在难度，更需解决商户的意愿问题。众多商户担心线上平台会泄露他们的价格和渠道信息，同时也不希望自身的全部交易数据被平台所掌控。华南城累计投入数亿元打造数字化平台，均未取得理想成果。

打造中国产业自主产权的数字平台

华世界公司凭借其深厚的行业洞察力和技术实力，自主研发了产业智慧云脑ICB（Industrial Cloud Brain），将上万种产业交易场景解构成3000多个功能元，并在线上进行重构。通过这一创新技术，华世界成功实现了产业交易的“真”数字孪生，为商户提供了更加便捷、高效的交易体验。

除了技术层面的创新，华世界公司还注重产业交易模式的变革。他们提出颠覆式“OS操作系统架构”和“采销一体、内外协同”一体化架构。这两个架构的引入，不仅使华南城每个企业、商户系统能够实时升级并满足个性化需求，还实现了企业内外业务高效协同和互联互通。通过跨行业实时产业交易技术和分布式产业独立站技术，华世界打破了传统ERP模式的局限，实现企业间交易的实时、高效、安全进行。让华南城实现数据要素自由无障碍流通，企业或商户可以在科学、精准的数据支持下，提升效率，拓展自己的生意。

有了硬科技，就能打硬仗。据华世界创始人兼CEO段丰元介绍，在国际贸易中，To C零售领域已经被欧美数字贸易标准垄断，而占比量大的To B型、产业型的国际贸易领域，是有条件在夯实中国内贸数字贸易标准的基础上实现弯道超车，向全球输出中国数字贸易标准。

华世界通过echOS构建企业间分布式的互通互联的网络，随着入驻企业增多，由此沉淀统一的数字贸易标准，可以真正实现产业集群的互联互通，并以庞大的集群优势，形成全球通用的数字贸易标准。

截至目前，包括电线电缆、家居建材、快消零售、综合商贸等多个行业头部企业已经入驻华世界echOS，累计实现超500亿元数字交易GMV。下一步，华世界计划推动echOS系统开放，接入更多开发者、企业服务提供方，构建全方位、多元化、中国独立自主的产业数字平台。

国产信创作为确保国家信息安全，摆脱对外部技术依赖的有效途径，在以华世界为代表的公司快速成长下，将逐步形成具有自主知识产权的信息技术体系，为数字化转型和智能技术发展打下坚实基础。

(责编：曹淼、李源)

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