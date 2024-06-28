原标题：海信贾少谦：对全球化的信心坚定不移

6月28日消息，海信集团董事长贾少谦近日在夏季达沃斯论坛上表示，当前产业集中度和品牌集中度越来越高，海信对全球化的信心坚定不移，将更坚定地走向世界，更积极地拥抱世界的变化，坚持自主品牌建设，向世界展现中国品牌的力量。

贾少谦表示，自2004年海信提出“未来发展大头在海外”战略以来，海信逐步从产品输出转向自主品牌建设，积极融入当地社会并践行社会责任，探索出了一条独特的中国家电企业出海路径。他强调：“中国制造若没有自己的品牌，就会受制于人。别人生病了，我们就会打喷嚏。”为此，海信在海外设立了18个工业园区和16个研发机构，通过满足消费者需求的产品和服务融入当地市场并赢得认可。20年间，海信出海的自主品牌占比已从不到10%提升至2023年的85%。

贾少谦指出，要成为全球品牌，必须在欧美日主流市场建设品牌形象。“凭借过硬的产品质量和持续的品牌建设，海信品牌已进入欧美日主流市场和主要渠道，其中大屏电视、大容积冰箱等高端产品已获得主流渠道和客户的广泛认可，海外市场占有率不断提升。”

在品牌营销方面，体育营销是海信自主品牌建设的重要策略。今年6月，海信第三次亮相欧洲杯赛场。“体育营销是个慢功夫，三星从韩国企业变为世界企业与体育营销有很大关系。”贾少谦表示，自2008年起，海信在全球化过程中已进行了16年的体育营销，效果明显。2016年海信第一次赞助欧洲杯，海信电视在欧洲市场出货份额不到5%，目前海信电视在欧洲出货份额突破14%。

针对中国企业出海过程中日益激烈的竞争态势，贾少谦表示，“卷”代表中国经济和科技的发展已经达到了可以自我驱动、不断提升的状态。虽然“卷”的过程痛苦且充满挑战，但勇者终将胜利。他强调，企业必须保持战略定力和韧性，不断在技术上投入，在人才机制上创新，以提升中国工业的整体水平。

(责编：曹淼、李源)

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