原标题：波司登：2023/24财年业绩表现亮眼，用“新”提质推动高质量发展

6月26日晚间，全球知名品牌羽绒服装企业波司登BOSIDENG（3998.HK）正式发布2023/24财年年报。财报显示，波司登集团实现收入232.1亿元，同比增长38.4%；实现净利润31.2亿元，同比增长44.7%；经营溢利增速再次快于收入增速，经营溢利率提升至55.6%。面对充满复杂性和不确定性的外部环境，波司登再次交出了一份亮眼“成绩单”，连续8年经营业绩保持稳健增长。

聚焦主航道主品牌，品牌羽绒服业务同比增长43.8%

2023/24财年，集团四大主营业务单元均实现稳定高质量增长。其中，品牌羽绒服业务为集团最大收入来源，实现收入195.2亿元，占总收入的84.1%，同比上升43.8%，表现最为亮眼；贴牌加工管理业务实现收入26.7亿元，占总收入的11.5%，同比上升16.4%；女装业务实现收入8.2亿元，占总收入的3.5%，同比上升16.6%；多元化服装业务实现收入2.0亿元，占总收入的0.9%，同比上升0.3%。

产品创新赢得时代主流消费人群，品牌认知向“全球领先的羽绒服专家”升级

产品设计和消费者喜好的结合是产品创新的关键点。2023/24 财年，波司登持续夯实“全球领先的羽绒服专家”的品牌形象，结合消费者喜好及认知模式，对不同产品系列进行链接消费者的精准开发。

2023年春夏季，波司登品牌推出新款防晒衣。通过防晒服面料的创新突破、创新组合式纱线、创新织造结构等方式，在持久防晒、瞬间凉感及透气舒适等功能方面予以提升；同时，基于波司登在功能面料、国际时尚、专业防晒领域的成果，不少艺术家及设计师亦纷纷与波司登品牌合作；此类联名产品一经问世，便得到消费者市场非常积极正向的反馈。

米兰达芬奇庄园中国品牌首秀展现领先实力

2023年9月，波司登再一次重新定义轻薄羽绒服。通过挑战传统羽绒服款式单一 、不时尚的问题，攻克技术难点，让轻薄羽绒服从单纯的功能性服饰转型成具备保暖功能的时装，成为人们秋冬衣橱的新宠，并在中国掀起了一场羽绒服领域的“革新浪潮”。

2023年冬季热销期间，波司登联合在线第三方平台共创新玩法，通过全国明星热点伴随、打造雪屋等事件，实现品牌曝光最大化；同时通过绑定TOP款产品露出，加强消费者与核心主推产品的互动，实现全渠道品销两旺。

波司登登峰主题概念店点亮全球至美雪景

2023年11月，波司登与抖音平台共建“中国好羽绒”IP ，在新疆阿勒泰山顶打造波司登品牌首个雪山快闪店及雪山实景大秀，获得媒介及消费者群体的深度认可并得到广泛曝光，助力大户外产品全渠道销售。

2023年，波司登再次入选国际五大品牌价值评估权威机构之一Brand Finance（品牌金融）发布的“2023年全球最具价值服饰品牌榜50强”，位列服饰品牌榜第47名；同时也再次入选该机构发布的“中国品牌价值500强”，排名较上一年相比跃升30位，位居145位。另外，在世界品牌实验室发布的2023年度《世界品牌500强》排行榜中，波司登排名 462位，为中国服装服饰领域唯一入选品牌。

持续优化渠道质量，提升渠道效率

针对线下渠道建设，2023/24 财年，波司登持续稳健改善现有渠道结构、布局、质量以及终端形象。一方面通过打造TOP店体系，实现TOP店的快速有效增长；另一方面通过做实单店运营，推动“以门店为中心、以顾客价值为原点”的业务流程变革，实现“单店经营提质增效”。截至2024年3月末，波司登集团羽绒服业务的常规零售网点总数较上一财年期末净减少206家至3217家。

坐实单店经营提质增效

对于在线销售渠道，波司登自2018年集团战略转型以来，一直呈现高质量增长态势。在新兴平台的拓展进程中，集团始终坚持在线平台发展的与时俱进，其中主要包括抖音等新 兴平台的建设发展。其财报显示，波司登品牌抖音平台在保证原有销售模式的同时，持续深化营销内容创新，通过技术升级、跨界合作、数据分析与智能投放等方式，探索销售新模式。截止2024年3月末，波司登品牌超过80%的抖音收入来源于直播。2023/24财年，波司登旗下全品牌在线销售收入达到69.3亿元，同比上升40.6%。

供应链管理持续升级 运营管理能力持续提升

波司登供应链优质柔性快返的能力是其在行业持续胜出的重要竞争优势。波司登实施领先的期/现货商品运营模式，首期订单控制在40%左右，剩余比例将持续根据市场终端销售数据及趋势预测，在销售旺季进行滚动下单，通过拉式补货、快速上新及小单快返的形式支持更快的周转周期及效率，全面实现优质快返。

在实现TOP款产品持续热销方面，集团从柔性快返模式向TOP款敏捷极速供应模式突破，实现TOP款补货可得率高达99%，让畅销款不缺货、让滞销款少生产；在最大化助力销售目标实现的同时，驱动商品大价值链协同，柔性、敏捷响应的流程重构与能力培育。

在质量运营管理方面，集团实施品控数字化运营系统，拉通质量管理闭环，实现全程正向可管控、逆向可追溯，保障质量卓越的实时在线化、透明化，让质量成为用户选择品牌的关键心智认知之一。

在成本管理方面，集团通过前置关注市场行情动态及趋势，预判分析核心材料价格走势和波动趋势，并基于波司登的品牌效应及行业影响力，在降本增效等方面策略性突破，有效对冲及缓解成本上涨的压力。

智慧物流提升智能化管理和配送效率

在物流配送方面，集团持续根据每一笔订单流量，结合社会运输配送资源的特点、运输成本及时效等约束条件，由系统为每一笔订单自动匹配运输配送资源，并对揽收、分拨、在途、签收等环节进行全过程采集、监控，最大化提升服务效率、提升用户体验。

根据财报，截止2024年3月末，波司登集团库存周转天数为115天，较2023年3月末144天有29天的下降；应收账款周转天数为19天，较去年同期有4天的下降，波司登资金流动性持续增强。

重视可持续发展，ESG评级持续获MSCI认可

波司登财报显示，集团于2021年开始，从决策、管理与执行三个层级建立三级联动的ESG管理架构，保障ESG目标的有效落地；持续重点关注产品原材料及质量升级；持续关注强民族品牌、提升文化自信等22 项重要性议题，逐层剖析并寻找各项议题在可持续发展道路上的新突破点和反哺产业价值链的机会点和提升点；重视将践行可持续发展向上下游伙伴延伸，可持续发展、碳排放管理、商业道德等内容覆盖供应商赋能培训。

2024年1月16日，MSCI发布ESG评级报告，波司登MSCI ESG 评级维持A，在中国纺织服装业处于领先水平。

国家多举措鼓励创新促消费，新质生产力推动服装企业高质量发展

2023年11月，工信部等四部门联合印发《纺织工业提质升级实施方案（2023—2025年）》，提出到2025年，我国现代化纺织产业创新能力不断增强，规模以上纺织企业研发经费投入强度达到1.3%。智能制造加快推进，70%的规模以上纺织企业基本实现数字化网络化。产业结构更加优化，高性能纤维、高端纺织装备、战略性产业用纺织品自给率基本满足需求。品牌建设深入推进，形成20家全球知名的企业品牌和区域品牌，时尚引领力进一步提升。

2024年6月，国家发展改革委等多部门联合印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，围绕居民吃穿住用行等传统消费和服务消费，培育一批带动性广、显示度高的消费新场景，推广一批特色鲜明、市场引领突出的典型案例，支持一批创新能力强、成长性好的消费端领军企业加快发展，推动消费新业态、新模式、新产品不断涌现，不断激发消费市场活力和企业潜能。

纺织服装产业以新质生产力推动现代化产业体系建设的进程已然开启。波司登品牌创始人、波司登集团董事局主席兼总裁高德康先生在业绩发布会中表示，波司登作为行业领军企业，将立足人们对美好生活的新需求、新期待，坚持长期主义和价值创造，锚定“聚焦羽绒服主航道、聚焦时尚功能科技服饰主赛道”的发展方向，升级“战略布局、研发创新、协同供应、管理体系”四项核心能力，强化“品牌引领、品类经营、渠道运营、客户体验”四项核心举措，择高而立，向新而进，迈向可持续高质量发展新征程。

(责编：曹淼、李源)

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