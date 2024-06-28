人民网北京6月28日电 （欧阳易佳）据水利部消息，6月28日14时，长江中游干流九江水文站水位涨至警戒水位(20.00米)，依据水利部《全国主要江河洪水编号规定》，编号为“长江2024年第1号洪水”。

水利部长江水利委员会水文局发布消息称，预计未来一周，长江中下游干流城陵矶以下河段将面临全线超警的形势，九江河段最大超警幅度约1.0米。

6月28日12时，水利部将针对安徽、江西、湖北、湖南省的洪水防御应急响应提升至Ⅲ级，加强三峡等长江流域骨干水工程联合调度，努力减轻长江中下游防洪压力，同时紧急增派4个工作组赶赴防汛一线指导地方做好洪水防御工作。

(责编：孙红丽、吕骞)

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