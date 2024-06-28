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“科学与中国——千名院士·千场科普”行动科普报告会举行

2024年06月28日16:51 | 来源：人民网
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人民网北京6月28日电 （记者赵竹青）“科学与中国——千名院士·千场科普”行动科普报告会近日在中国科学院学术会堂举办。中国科学院外籍院士、澳大利亚科学院院长切纳帕蒂·贾格迪什教授和中国科学院院士、技术科学部主任杨卫教授分别作了题为“澳大利亚视角下的科学普及”“开放科学背景下我国学术产出的发展”的精彩报告。

中国科学院院士、学部科普与教育委主任杨玉良说，中国科学院学部作为国家在科学技术方面的最高咨询机构，始终把“开展科学普及、提升公众科学素质”当成重要使命，恪守“服务国家、服务社会”的宗旨，组建以院士为代表的高水平专家队伍，依托大量高端科研资源和成果，向社会公众传播科学知识、科学方法、科学精神和科学文化。

杨玉良表示，要立足科技向善的价值导向，要以服务社会、造福人类为目标，推广开放科学理念，使科学知识和创新成果，能够被社会公众广泛地获取和更可靠地利用，形成科技与社会互信互动的良性关系、促进社会对科学技术的认知和响应。要坚持开放发展的国际视野，促进科学普及与科学教育的协作交流，以更加开放的世界眼光，借鉴国际优秀经验、利用全球优质科普资源，贡献促进全球科普事业发展的中国方案。

本次报告会由中国科学院学部科学普及与教育工作委员会主办，中国科学院学部科学普及与教育研究支撑中心承办，中国科学院计算机网络信息中心协办。

据悉，“科学与中国——千名院士·千场科普”行动于去年9月2日正式启动，以每年千名以上两院院士参与千场以上科普活动为目标，充分发挥院士群体在科普工作中的引领带动作用，推动全社会形成热爱科学、崇尚创新的浓厚氛围。

(责编：赵竹青、吕骞)
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