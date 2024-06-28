人民网北京6月28日电 （记者赵竹青）如何激活数据要素潜能，助力新质生产力发展？6月25日，以“空间智能 新质引擎”为主题的2024空间智能软件技术大会在北京开幕。IT与地理信息领域产、学、研、用单位的学者和技术人员，以及海外30多个国家和地区的地理信息资深从业者齐聚一堂，解读空间智能软件技术的新突破与新应用，探索各行各业数智转型新思路、新方案。

第十二届全国政协副主席、国家电子政务专家委员会主任王钦敏分享了三点体会：要加快数据要素资源和人工智能技术赋能发展、加速推进数据要素资源的资产化再造、推进地理信息技术在城市全域数字化转型中发展机遇。

“当前全球围绕智能科技能力制高点的竞争日趋激烈。”他表示，我们要着力突破关键核心技术，破解基础技术、通用技术领域“卡脖子”问题；加强新质生产力、创新技术的超前布局，加强系统工程的管理创新，力争早日实现从跟跑、并跑，向领跑转变；希望大数据、人工智能与GIS技术能齐头并进、融合发展，以全面释放空间数据资源和新一代智能技术发展潜能，助推数字中国建设高质量、全面发展。

中国地理信息产业协会会长李维森表示，GIS（地理信息系统）技术的发展前景广阔，是地理信息新质生产力的代表。GIS一方面与遥感、测绘、导航定位等地理信息技术深度融合，另一方面与人工智能、云计算、物联网等信息技术相互助力，增强了智能、扩展了功能。当前，地理信息产业发展逐步企稳向好，但也面临不少困难，应重点做好以下几方面：持续以科技创新为地理信息新质生产力“蓄力”；深化改革，打通束缚新质生产力发展的堵点卡点；以提升效益和质量发展壮大地理信息新质生产力。

“从卫星系统的开发到多源数据分析，中国都走在全球创新的前列。”国际测量师联合会(FIG)主席Diane Dumashie在致辞中表示，当前全球面临着气候变化、城镇化快速发展等前所未有的挑战，空间智能可带来科学的解决方案。中国致力于推进空间智能软件技术及多领域应用创新，这将为全球的信息化建设带来经验与参考。

联合国全球地理信息知识与创新中心主任李朋德谈到，随着数字经济的蓬勃发展，地理信息已成为重要的战略性数据资源和核心生产力要素。为了应对气候变化、适应可持续发展要求，实现天、空、地、海和万物互联的感知体系，要大力推进全球合作，实现通信、导航和遥感的卫星联动。要全面树立地球空间数据的生产力要素观念，积极探索地球空间数据的认证、登记、检验、交易、标准化和开放共享途径，实现地球空间数据安全、开放与价值最大化。

本届大会由中国地理信息产业协会、中国测绘学会、中国地理学会、国际测量师联合会(FIG)、中国城市规划学会、中国土地学会、中国软件行业协会、北京市朝阳区人民政府、中国科学院地理科学与资源研究所等单位主办，由自然资源部地理信息系统技术创新中心承办。大会得到了联合国全球地理信息知识与创新中心的特别支持。

(责编：赵竹青、吕骞)

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