人民网记者 李栋

一望无际的辽阔草原；古朴沧桑的元上都遗址……当悠扬的牧歌响起，当洁白的奶食呈上，传统习俗和豪迈风情让人流连忘返。

这里是内蒙古锡林郭勒盟正蓝旗，绿水青山之下，正书写着新时代的故事。

当前，暑期游即将拉开帷幕。“为让青少年近距离感受世界文化遗产元上都遗址的历史文化，激发孩子们学历史、感文化、爱自然的情感，拥有悠久的历史和灿烂的文化的正蓝旗，正吸引着无数游客探寻古老文明的足迹。”正蓝旗元上遗址景区的讲解员王翠介绍，通过举办走进元上都遗址、文化遗产博物馆、露营和户外体验等系列研学活动，不仅能拓展和丰富孩子们的知识空间，更能使学生们感悟中华优秀传统文化深刻内涵，增强对中华文化的认同。

正蓝旗文旅局相关负责人表示，为推动跨域游提质增效，实现元上都遗址“顶流”旅游IP和游客的“双向奔赴”，正蓝旗围绕“元上都”“金莲花”“浑善达克”“奶酪会客厅”等文旅品牌，规划了一批有影响力的赛事和节庆活动，有力助推乡村振兴，实现当地农牧民的增收。

据了解，当前，锡林郭勒盟千里草原风景大道正蓝旗非遗支线游线路成功入选全国非遗主题旅游线路，包括正蓝旗4处景点的锡林郭勒盟“浩瀚银河 草原星空”研学之旅入选2023年全国乡村旅游精品线路。

数据显示：2023年，正蓝旗接待游客124万人次、实现相关收入6.8亿元，同比增长188%和132%。

“正蓝旗丰富的旅游资源和巨大的发展潜力，正为正蓝旗与京津冀地区的旅游合作搭建起良好的平台。”在近日举办的2024 年正蓝旗旅游宣传路演推介会上，北京市导游协会副会长钟晖说。

(责编：孙红丽、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经