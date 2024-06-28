人民网北京6月28日电 （记者乔雪峰）6月28日凌晨4：30，经过800多名建设者连续390分钟的鏖战，由中铁上海工程局集团承建的包银高铁内蒙古包头至临河段关键性控制工程之一——京包客专下行改线拨接II级施工顺利完成，这是继京包客专上行线、包西上行线两次线路拨接后，包头枢纽再次组织实施的大规模铁路线路拨接作业，实现了新建包银高铁正线与包头站的完美“牵手”，为包银高铁后续轨道工程施工奠定了坚实基础。

据了解，包银高铁内蒙古段全长402公里，设计速度每小时250公里，其中包头站是京包、包兰、集包、包西、包神、包白、包环铁路交汇的重要枢纽，是草原钢城包头连通全国的重要客货集散站。全线建成通车后，将实现包头至银川不到3小时的快速铁路旅行，极大地缩短东北、华北至西北地区的客运时间，提高旅客出行效率，对内蒙古服务和融入新发展格局，进一步完善区域铁路网布局、加快文化旅游建设、促进沿线经济社会协调发展具有重大意义。

铁路线路拨接是新建线路与原有线路进行连接的关键过程。在最大限度确保原有铁路线通常正在承担运营任务的前提下，拨接工程必须在一个相对短暂的施工“窗口”内完成。此次实施的京包下行线线路拨接施工涉及工务、电务、供电、信号等专业立体交叉施工，主要包含拨移既有线路共615米，大机捣固、稳定线路3661米，拆除既有线路、换铺新线路2100米，同时还需插铺两组道岔。

据项目部负责人介绍，为顺利完成拨接任务，项目部与呼和浩特铁路局共同制定了科学细致严谨的施工组织方案，多次组织设计、管理单位及专家对方案进行评审，严格落实铁路II级封锁各项作业安全红线卡控要求，调集20余台特种机械设备、投入各专业作业队伍800余人参与封锁施工。经过切轨抬道、移轨对接、上砟捣固、信号调试、压实道砟等一系列工序后，大型道砟捣固设备、线路稳定车沿新建线路调整轨道参数，新线路各项技术指标均控制在允许误差范围内，顺利达到列车恢复运行要求。

(责编：孙红丽、吕骞)

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