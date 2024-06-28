一季度国际收支保持基本平衡 跨境双向投融资有序开展
人民网北京6月28日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局28日发布的数据显示，2024年一季度，经常账户顺差继续处于合理均衡区间，跨境双向投融资有序开展，我国国际收支保持基本平衡。
“一季度，我国经常账户顺差392亿美元，与同期国内生产总值（GDP）之比为0.9%，处于合理均衡区间。其中，国际收支口径的货物贸易顺差1213亿美元，出口7511亿美元，进口6298亿美元，均处于历史同期较高水平。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，服务贸易平稳恢复，跨境旅行支出增加。一季度，服务贸易逆差612亿美元，其中旅行逆差538亿美元，基本恢复至2019年同期水平。
在跨境双向投融资方面，数据显示，一季度，我国对外各类投资平稳发展，金融账户资产净增加1389亿美元，其中储备资产因交易净增加434亿美元，非储备性质的金融账户资产净增加954亿美元。
“各类来华投资保持一定规模净流入，金融账户负债净增加645亿美元，其中，来华证券投资净流入322亿美元，为近3年来季度较高水平，境外投资者配置人民币资产趋势持续向好。”王春英说。
对于外资增持境内债券的情况，业内人士表示，我国经济长期向好趋势没有改变，各项宏观政策持续发力，国内经济持续回升向好，这为境外投资者提供了一个良好稳定的宏观环境。同时，人民币汇率相对稳定，人民币资产在全球范围内有比较独立的资产收益表现，这有助于投资者分散风险。此外，人民币在全球跨境交易使用中的占比稳步上升，人民币的国际影响力在逐步增强，人民币资产已经成为境外机构全球投资布局的重要选择。
民生银行首席经济学家温彬表示，当前，我国商品出口竞争力持续提升，对外贸易将继续保持韧性，在稳定跨境资金流动方面继续发挥基本盘作用。我国经济形势稳中向好，外资配置人民币资产热情持续高涨，这些因素均有利于我国国际收支保持基本平衡。
“总体看，我国高质量发展扎实推进，国民经济延续回升向好态势，经济运行总体平稳，有利于国际收支继续保持基本平衡。”王春英说。
同日，国家外汇管理局公布了2024年3月末我国国际投资头寸表。数据显示，2024年3月末，我国国际投资头寸状况保持稳健，对外金融资产和负债规模均有所增加，储备资产规模继续位列全球第一。
“我国对外净资产规模持续增长。”王春英介绍，2024年3月末，我国对外资产规模96643亿美元，较2023年末增长0.9%；对外负债规模67025亿美元，增长0.4%；对外净资产（资产减负债）规模29618亿美元，增长1.8%，自2022年3月末以来保持稳定增长。
同时，对外资产和负债结构保持基本稳定。“对外资产中，储备资产3.5万亿美元，规模继续位列全球首位；非储备资产规模占比较2023年末有所上升。”王春英表示，对外负债中，超50%为来华直接投资等长期稳定资金，规模3.5万亿美元。
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