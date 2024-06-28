5月我国国际收支货物和服务贸易进出口规模同比增长7%
2024年06月28日19:48 | 来源：新华网
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新华社北京6月28日电（记者张千千、刘开雄）国家外汇管理局6月28日发布数据显示，2024年5月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模40599亿元，同比增长7%。
其中，货物贸易出口19469亿元，进口15555亿元，顺差3914亿元；服务贸易出口2024亿元，进口3551亿元，逆差1527亿元。
按美元计值，2024年5月，我国国际收支货物和服务贸易出口3025亿美元，进口2689亿美元，顺差336亿美元。
此外，国家外汇局发布的数据显示，2024年5月，中国外汇市场（不含外币对市场）总计成交23.89万亿元人民币（等值3.36万亿美元）。2024年1至5月，中国外汇市场累计成交113.09万亿元人民币（等值15.92万亿美元）。
(责编：杨光宇、胡永秋)
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