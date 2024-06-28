截至3月末我国全口径外债余额25126亿美元
2024年06月28日19:48 | 来源：新华网
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新华社北京6月28日电（记者张千千、刘开雄）国家外汇管理局6月28日发布的数据显示，截至2024年3月末，我国全口径（含本外币）外债余额为25126亿美元（不包括港澳台地区对外负债），较2023年末增长651亿美元，增幅2.7%。
“2024年一季度，我国外债规模较2023年四季度末回升，结构继续保持稳定。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英说，从币种结构看，截至2024年3月末，本币外债占比48%，较2023年末上升1个百分点；从期限结构看，中长期外债占比44%，与2023年末持平。
王春英表示，受国内外多重因素综合影响，我国外债规模自2023年四季度以来连续两个季度回升。其中，2024年一季度，银行外债余额增长826亿美元，对外债余额增长贡献率为127%。
“预计我国外债规模将继续保持稳定。”王春英说，从外部环境看，今年以来全球通胀高位降温。从国内来看，随着宏观政策加快落地显效，我国经济回升向好态势将进一步得到巩固和增强，外债规模稳定的基础将更加牢固。
(责编：杨光宇、胡永秋)
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