新华社北京6月28日电（记者张千千、刘开雄）国家外汇管理局6月28日发布的数据显示，2024年一季度，我国经常账户顺差2814亿元，资本和金融账户逆差5350亿元，其中，储备资产增加3118亿元。

按美元计值，2024年一季度，我国经常账户顺差392亿美元，资本和金融账户逆差744亿美元。

“2024年一季度，我国国际收支保持基本平衡。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，一季度我国经常账户顺差与同期国内生产总值（GDP）之比为0.9%，处于合理均衡区间；国际收支口径的货物贸易顺差、出口、进口均处于历史同期较高水平；服务贸易平稳恢复，跨境旅行支出增加，基本恢复至2019年同期水平。

王春英表示，2024年一季度，跨境双向投融资有序开展。我国对外各类投资平稳发展；各类来华投资保持一定规模净流入，其中，来华证券投资净流入322亿美元，为近3年来季度较高水平，境外投资者配置人民币资产趋势持续向好。

此外，国家外汇局28日公布的2024年3月末我国国际投资头寸表显示，2024年3月末，我国对外金融资产96643亿美元，对外负债67025亿美元，对外净资产29618亿美元。

王春英表示，2024年3月末，我国国际投资头寸状况保持稳健，对外金融资产和负债规模均有所增加，储备资产规模继续位列全球第一。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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