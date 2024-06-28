记者6月28日从中国石油西南油气田公司获悉，我国最大页岩气生产基地——中国石油川南页岩气田累计产气801.9亿立方米。川南页岩气田主要分布在四川内江、自贡、宜宾、泸州和重庆渝西等地，是我国页岩气资源最为丰富的地区之一。

中国石油于2006年开始勘探开发页岩气，通过持续攻关形成了地质体稳定性评价技术、地质工程一体化三维建模和模拟技术、开发优化技术、优快钻井技术、精细压裂技术等多项川南页岩气开发关键技术。川南页岩气田培育出首口测试产量超百万方深层页岩气井——泸203井，在大页1井、资201井新层系取得突破，日产量突破4000万立方米。

截至目前，中国石油在川南页岩气田中深层建成了“万亿方储量、百亿方产量”页岩气田，正建设深层第二个“百亿方产量”页岩气田，新层系正评价准备第三个“百亿方产量”页岩气田。（记者萧永航）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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