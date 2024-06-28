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“冰路征程——中国极地考察40周年成就展”正式展出

2024年06月28日20:35 | 来源：人民网
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观众观看各类极地套装。人民网 皇甫万里摄
观众观看各类极地套装。人民网 皇甫万里摄
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人民网北京6月28日电 （欧阳易佳）今日，“冰路征程——中国极地考察40周年成就展”在国家博物馆正式面向公众展出。本次展览旨在认真总结极地考察40周年宝贵经验，并以此向新中国75周年华诞庄重献礼。

此次展览主要有三大亮点。一是展览内容首次系统梳理中国极地考察40年来的发展历程和历史成就，全景展示综合考察保障能力、科学考察成果、极地国际治理和国际合作、极地环境和生物多样性保护、极地科普文化等。二是展品数量多、精品多，各类极地考察保障设施、科研装备、珍贵标本、历史见证物等，辅以大量图片、视频资料，首次面向公众集中展出。三是展览设计大气恢弘，极地特色鲜明。中心展区以极具视觉冲击力的冰原作为展台，依次陈列考察船、考察站和极地考察立体观监测系统。

中国极地研究中心主任刘顺林表示，中国极地事业的发展离不开党中央的坚强领导和各部门的大力支持。40年来，中国极地科考在综合保障能力、科学研究水平以及国际合作与交流等方面取得了显著进步。此次展览不仅是对过去成就的展示，更是对未来发展的期许和憧憬。

国家海洋局极地考察办公室副主任龙威表示，希望通过展览能够进一步传承和弘扬极地工作的优良传统和作风，激发社会各界对极地事业的热情和支持。

据了解，此次展览将持续到10月21日。

(责编：孙红丽、吕骞)分享让更多人看到

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