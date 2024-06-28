新华社北京6月28日电（记者张千千、吴雨）中国人民银行6月28日发布消息称，要有效落实好存续的各类结构性货币政策工具，推动科技创新和技术改造再贷款、保障性住房再贷款等新设立工具落地生效。

中国人民银行货币政策委员会日前召开2024年第二季度例会。会议认为，今年以来宏观政策坚持稳字当头、稳中求进，稳健的货币政策灵活适度、精准有效，为经济回升向好创造适宜的货币金融环境。要加大已出台货币政策实施力度，充实货币政策工具箱，发挥央行政策利率引导作用，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。

会议提出，要做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，继续加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度，推动加快发展新质生产力。加大对大规模设备更新和消费品以旧换新的金融支持。落实好加大力度支持科技型企业融资行动方案，引导金融机构增加有市场需求的制造业中长期贷款。

同时，会议提出，要充分认识房地产市场供求关系的新变化、顺应人民群众对优质住房的新期待，着力推动已出台金融政策措施落地见效，促进房地产市场平稳健康发展。加大对“市场+保障”的住房供应体系的金融支持力度，推动加快构建房地产发展新模式。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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